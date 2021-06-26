Освіжаючий смак історії: як Китай популяризує свою культуру за допомогою морозива

Літо – час морозива, яке ми зазвичай бачимо у формі конуса, цукерки чи прямокутника на паличці чи без неї. А от Китай залишив далеко позаду класичну культуру морозива.

Тут заморожені ласощі приймають форму історичних храмів, старовинних веж чи навіть знакових фігур. Смаки такі ж різноманітні: від звичайного ванільного до шоколаду, полуниці чи тірамісу.

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Туристи охоче хапають морозиво із морозильних камер, щоб продемонструвати його у соціальних мережах на передньому плані справжнього історичного місця.

Популяризація культури

Протягом останніх кількох років китайський уряд посилено просуває свої внутрішні культурні та творчі індустрії, починаючи від архітектури та дизайну, закінчуючи ЗМІ та мистецтвом. У бажанні популяризувати традиційну китайську культуру, вони навіть добралися до морозильної камери.

Оскільки Китай лише поступово відновлювався після карантину, гравці цієї галузі сподіваються, що новий трюк може дещо збільшити витрати на їжу та напої на атракціонах.

Морозиво замість сувенірів

Навіть музеї спокусилися на таку тенденцію, яка набирає все більшої популярності завдяки соціальним мережам. Замість звичних сувенірів вони продають морозиво у вигляді музейних артефактів.



Морозиво у вигляді музейних артефактів / Фото ELIZABETH LAW

Співзасновник компанії з виготовлення морозива, яка працює з десятками туристичних сайтів, Чжао Дан зазначає, залежно від привабливості, щоденні продажі крижаних ласощів коливаються від сотень до кілька десятків тисяч. Раніше його фірма була зосереджена на виготовленні товарів для музейних сувенірних магазинів, але перейшла до заморожених десертів, що мають більший товарообіг.

Компанія бере участь у кожному кроці процесу: починаючи від вибору предмета, який буде представлений, до процесу проєктування та виготовлення, навіть розробляючи власний гібридний рецепт морозива.

Як виготовляють скульптуру з морозива

Чжао розповідає, до 2019 року не було жодної технології, яка дозволила б морозиву мати такі складні форми і деталі.

Процес починається з розробки моделі ескімо, яку потім друкують на 3D-принтері. Так вона стає основою для силіконової форми морозива.

Але інша частина процесу все ще залишається таємницею, яку фабрики ретельно оберігають. Водночас пан Чжао зазначає, що завдяки морозиву вони сподіваються оживити історію та дати можливість людям краще зрозуміти китайську культуру.



Цвітіння лотоса та полуничне морозиво у формі квітки / Фото ALAMY



Морозиво на фоні його прототипу / Фото xinhuanet