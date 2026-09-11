Як в Іспанії створили Ас-Понтес – гігантське озеро розміром з 1600 футбольних полів

300-метровий кар'єр, який десятиліттями використовували для видобутку лігніту, сьогодні важко впізнати. На його місці розкинулося величезне озеро з піщаним пляжем.

Йдеться про територію поблизу Ас-Понтес у Галісії на північному заході Іспанії, пише видання Gandul.

Як у Галісії з'явилася величезна шахта?

Історія цієї території почалася у 1940-х роках, коли державна компанія розпочала видобуток лігніту неподалік Ас-Понтес. Протягом наступних десятиліть роботи поступово змінювали ландшафт: із землі видобували значні обсяги вугілля, а на місці утворювався дедалі глибший кар'єр.

У 1972 році шахта та розташована поруч електростанція перейшли у власність Endesa – одного з найбільших постачальників електроенергії в Іспанії. За 60 років видобутку із землі вилучили 260 мільйонів тонн лігніту. У результаті сформувався кар'єр завглибшки 300 метрів. Паралельно з видобутком розвивалася і енергетична інфраструктура.

Електростанція почала працювати у 1976 році. Вона стала найбільшою в Іспанії та складалася з 4 вугільних енергоблоків загальною потужністю 1 469 мегаватів. Підприємство відігравало важливу роль і для місцевої економіки.

За роботи на максимальній потужності електростанція забезпечувала близько 700 робочих місць, а зарплати працівників і закупівлі щороку приносили місцевій економіці близько 80 мільйонів євро. Однак згодом утримувати електростанцію стало складніше через зростання витрат і посилення вимог законодавства ЄС щодо забруднення.

У вересні 2019 року Endesa оголосила, що планує закрити підприємство у 2022 році. Після закриття електростанції в районі почали шукати нові напрямки для розвитку економіки. Одним із таких проєктів став промисловий парк Penapurreira, який мав допомогти диверсифікувати місцеве підприємництво після завершення багаторічної історії видобутку та роботи вугільної електростанції.

Навіщо колишню шахту заповнили водою?

Ще до закриття підприємства кар'єр вирішили перетворити на штучне озеро. Для цього фахівці розрахували, який обсяг води потрапить у штучну долину, як швидко підніматиметься її рівень і які хімічні зміни відбуватимуться після формування водойми. Проєкт досліджували фахівці Університету Ла-Коруньї. Їхню роботу опублікували у журналі Boletín Geológico y Minero.

Початок затоплення кар'єру / фото PepedoCouto

Заповнення озера розпочалося у 2008 році і завершилося 18 квітня 2012 року. За цей час кар'єр заповнили 547 мільярдами літрів води. Так на місці колишньої гірничої ями з'явилася величезна штучна водойма. Зараз озеро Ас-Понтес займає 865 гектарів – це площа приблизно 1 600 футбольних полів. На його березі є піщаний пляж із сертифікацією Blue Flag, яка враховує якість води, безпеку та інші показники.

Туристи відпочивають біля озера / фото jfranlopez.com

Туристи можуть кататися водоймою на каяках і каное або ж просто відпочивати біля узбережжя. Ас-Понтес не єдиний приклад перетворення колишніх шахт. Подібні кар'єри залишилися в Лужиці у Німеччині, Австралії, Неваді, Монтані та Західній Вірджинії. Водночас деякі такі території залишаються токсичними та кислими навіть після завершення видобутку.