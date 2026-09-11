Речь идет о территории вблизи Ас-Понтес в Галисии на северо-западе Испании, пишет издание Gandul.

Как в Галисии появилась огромная шахта?

История этой территории началась в 1940-х годах, когда государственная компания приступила к добыче лигнита недалеко от Ас-Понтес. В течение последующих десятилетий работы постепенно изменяли ландшафт: из земли добывали значительные объемы угля, а на месте образовывался все более глубокий карьер.

В 1972 году шахта и расположенная рядом электростанция перешли в собственность Endesa – одного из крупнейших поставщиков электроэнергии в Испании. За 60 лет добычи из земли было извлечено 260 миллионов тонн лигнита. В результате образовался карьер глубиной 300 метров. Параллельно с добычей развивалась и энергетическая инфраструктура.

Электростанция начала работать в 1976 году. Она стала крупнейшей в Испании и состояла из 4 угольных энергоблоков общей мощностью 1 469 мегаватт. Предприятие играло важную роль и для местной экономики.

При работе на максимальной мощности электростанция обеспечивала около 700 рабочих мест, а зарплаты работников и закупки ежегодно приносили местной экономике около 80 миллионов евро. Однако со временем содержание электростанции стало сложнее из-за роста затрат и ужесточения требований законодательства ЕС в отношении загрязнения окружающей среды.

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В сентябре 2019 года Endesa объявила, что планирует закрыть предприятие в 2022 году. После закрытия электростанции в районе начали искать новые направления для развития экономики. Одним из таких проектов стал промышленный парк Penapurreira, который должен был помочь диверсифицировать местное предпринимательство после завершения многолетней истории добычи и работы угольной электростанции.

Зачем бывшую шахту заполнили водой?

Еще до закрытия предприятия карьер решили превратить в искусственное озеро. Для этого специалисты рассчитали, какой объем воды попадет в искусственную долину, как быстро будет подниматься его уровень и какие химические изменения будут происходить после формирования водоема. Проект исследовали специалисты Университета Ла-Коруньи. Их работа была опубликована в журнале Boletín Geológico y Minero.

Начало затопления карьера / фото PepedoCouto

Заполнение озера началось в 2008 году и завершилось 18 апреля 2012 года. За это время карьер заполнили 547 миллиардами литров воды. Так на месте бывшей горной ямы появился огромный искусственный водоем. Сейчас озеро Ас-Понтес занимает 865 гектаров – это площадь примерно в 1 600 футбольных полей. На его берегу есть песчаный пляж с сертификатом Blue Flag, который учитывает качество воды, безопасность и другие показатели.

Туристы отдыхают у озера / фото jfranlopez.com

Туристы могут кататься по водоему на каяках и каноэ или просто отдыхать у берега. Ас-Понтес – не единственный пример преобразования бывших шахт. Подобные карьеры сохранились в Лужице в Германии, Австралии, Неваде, Монтане и Западной Вирджинии. В то же время некоторые из таких территорий остаются токсичными и кислыми даже после завершения добычи.