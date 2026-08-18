15 речей у валізі і до 40 образів: правило 5 – 4 – 3 – 2 – 1, яке спрощує збори у відпустку

Зібратися у подорож на кілька днів часто виявляється складніше, ніж здається на перший погляд. Особливо коли хочеться взяти улюблений одяг, залишити місце для покупок і водночас не тягнути за собою величезну валізу. Втім, є спосіб зробити багаж значно компактнішим, не відмовляючись від різноманітності.

Коли подорож передбачає переліт і потрібно вкластися в ручну поклажу, питання вибору речей стає особливо актуальним. Брати одяг "про всяк випадок" уже не вийде, тому кожна річ у валізі має бути справді універсальною. Саме на цьому принципі і побудоване правило 5 – 4 – 3 – 2 – 1, яке стало популярним у соцмережах, повідомляє Vogue.

Його суть проста: замість того щоб бездумно набирати багато речей, потрібно заздалегідь визначити конкретну кількість одягу кожного типу. У результаті у валізі опиниться лише 15 основних речей, але завдяки правильному поєднанню вони можуть створити до 40 різних образів.

Що саме передбачає правило?

Назва методу фактично пояснює його головний принцип. Кожна цифра відповідає певній категорії речей, які варто взяти із собою.

5 – верхніх частин. Це можуть бути футболки, сорочки або топи. Вони мають добре поєднуватися між собою та з іншими речами у валізі.

Це можуть бути футболки, сорочки або топи. Вони мають добре поєднуватися між собою та з іншими речами у валізі. 4 – нижні частини . Тут підійдуть шорти, спідниці, парео чи довгі штани. Вибір залежить від сезону, погоди та планів на поїздку.

. Тут підійдуть шорти, спідниці, парео чи довгі штани. Вибір залежить від сезону, погоди та планів на поїздку. 3 – пари взуття. Ідея полягає в тому, щоб мати різні варіанти для повсякденних справ, прогулянок або більш особливих випадків, але не заповнювати взуттям половину багажу.

Ідея полягає в тому, щоб мати різні варіанти для повсякденних справ, прогулянок або більш особливих випадків, але не заповнювати взуттям половину багажу. 2 – одиниці верхнього одягу. Це можуть бути куртки, світшоти, піджаки чи інші речі, які допоможуть адаптувати образ до прохолоднішої погоди.

Це можуть бути куртки, світшоти, піджаки чи інші речі, які допоможуть адаптувати образ до прохолоднішої погоди. 1 – сумка. Вона завершує набір і також має бути достатньо універсальною, щоб підходити до більшості речей.

Таким чином, виходить 15 предметів. Але головний секрет методу не просто у їхній кількості. Важливо, щоб речі можна було комбінувати між собою.

Як вибрати речі, щоб не отримати однакові образи?

Саме вибір одягу є найважливішою частиною цього способу пакування. Недостатньо просто порахувати п'ять футболок, чотири спідниці чи шорти та покласти їх у валізу. Якщо речі погано поєднуються між собою, правило не дасть очікуваного результату. Передусім варто врахувати характер самої подорожі.

Для відпочинку біля моря знадобляться одні речі, для активної поїздки з походами інші, а для міської подорожі з ресторанами та прогулянками треті. У валізі бажано мати кілька максимально зручних речей на кожен день. Поруч із ними можна покласти щось більш ошатне для вечора або особливого випадку.

Окрему увагу варто приділити одягу для конкретних занять, наприклад, пляжу, спорту чи прогулянок у горах.

Що ще допоможе заощадити місце у валізі?

Є ще одна деталь, яка допомагає використати простір багажу ефективніше. Сумка, яку ви берете із собою, може виконувати не лише свою основну функцію. Її внутрішній простір можна використати для невеликих речей, які зазвичай губляться серед одягу.

Наприклад, туди можна покласти сонцезахисні окуляри, хустки, прикраси або аксесуари для волосся. Це дозволяє не виділяти під такі дрібниці окреме місце у валізі. Водночас вони залишаються зібраними в одному місці й не займають багато простору.