Когда путешествие предполагает перелет и нужно уместиться в ручную кладь, вопрос выбора вещей становится особенно актуальным. Брать одежду "на всякий случай" уже не получится, поэтому каждая вещь в чемодане должна быть по-настоящему универсальной. Именно на этом принципе и основано правило 5 – 4 – 3 – 2 – 1, которое стало популярным в соцсетях, сообщает Vogue.

Его суть проста: вместо того чтобы бездумно собирать много вещей, нужно заранее определить конкретное количество одежды каждого типа. В результате в чемодане окажется всего 15 основных вещей, но благодаря правильному сочетанию они могут создать до 40 различных образов.

Что именно предусматривает это правило?

Название метода фактически объясняет его главный принцип. Каждая цифра соответствует определенной категории вещей, которые стоит взять с собой.

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5 – верхних частей. Это могут быть футболки, рубашки или топы. Они должны хорошо сочетаться между собой и с другими вещами в чемодане.

Это могут быть футболки, рубашки или топы. Они должны хорошо сочетаться между собой и с другими вещами в чемодане. 4 – нижних частей . Здесь подойдут шорты, юбки, парео или длинные брюки. Выбор зависит от сезона, погоды и планов на поездку.

. Здесь подойдут шорты, юбки, парео или длинные брюки. Выбор зависит от сезона, погоды и планов на поездку. 3 – пары обуви. Идея заключается в том, чтобы иметь разные варианты для повседневных дел, прогулок или более торжественных случаев, но не заполнять обувью половину багажа.

Идея заключается в том, чтобы иметь разные варианты для повседневных дел, прогулок или более торжественных случаев, но не заполнять обувью половину багажа. 2 – единицы верхней одежды. Это могут быть куртки, свитшоты, пиджаки или другие вещи, которые помогут адаптировать образ к более прохладной погоде.

Это могут быть куртки, свитшоты, пиджаки или другие вещи, которые помогут адаптировать образ к более прохладной погоде. 1 – сумка. Она завершает набор и также должна быть достаточно универсальной, чтобы подходить к большинству вещей.

Таким образом, получается 15 предметов. Но главный секрет метода заключается не просто в их количестве. Важно, чтобы вещи можно было комбинировать между собой.

Как выбрать вещи, чтобы не получить одинаковые образы?

Именно выбор одежды является самой важной частью этого способа упаковки. Недостаточно просто сосчитать пять футболок, четыре юбки или шорты и положить их в чемодан. Если вещи плохо сочетаются между собой, правило не даст ожидаемого результата. Прежде всего стоит учесть характер самого путешествия.

Для отдыха у моря понадобятся одни вещи, для активной поездки с походами другие, а для городского путешествия с ресторанами и прогулками третьи. В чемодане желательно иметь несколько максимально удобных вещей на каждый день. Рядом с ними можно положить что-то более нарядное для вечера или особого случая.

Отдельное внимание стоит уделить одежде для конкретных занятий, например, пляжа, спорта или прогулок в горах.

Что еще поможет сэкономить место в чемодане?

Есть еще одна деталь, которая помогает использовать пространство багажа эффективнее. Сумка, которую вы берете с собой, может выполнять не только свою основную функцию. Ее внутреннее пространство можно использовать для небольших вещей, которые обычно теряются среди одежды.

Например, туда можно положить солнцезащитные очки, платки, украшения или аксессуары для волос. Это позволяет не выделять под такие мелочи отдельное место в чемодане. При этом они остаются собранными в одном месте и не занимают много места.