Як добре ви знаєте міста України: святковий тест до Дня Незалежності
21 серпня 2021 , 15:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Цьогоріч Україна святкуватиме 30 років незалежності. Впродовж цього часу безліч міст змінилися. І нерідко ми переконуємо себе в тому, що впізнаємо їх відразу, але це не так!
Навіть рідне місто часом вгадати за описом чи фото не так вже й просто. Щоб перевірити це, ми підготували спеціально для вас тест-подорож.
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Спробуйте відгадати, що за місто приховане за коротким описом чи знаменитою локацією. Заодно і маршрути поїздок на останні дні літа зможете спланувати.
Якщо готові – вперед!