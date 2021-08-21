Як добре ви знаєте міста України: святковий тест до Дня Незалежності

Цьогоріч Україна святкуватиме 30 років незалежності. Впродовж цього часу безліч міст змінилися. І нерідко ми переконуємо себе в тому, що впізнаємо їх відразу, але це не так!

Навіть рідне місто часом вгадати за описом чи фото не так вже й просто. Щоб перевірити це, ми підготували спеціально для вас тест-подорож.

Читайте також Де відпочити в серпні в Україні: 5 непопсових локацій, які подарують незабутні емоції

Спробуйте відгадати, що за місто приховане за коротким описом чи знаменитою локацією. Заодно і маршрути поїздок на останні дні літа зможете спланувати.

Якщо готові – вперед!