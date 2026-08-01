Більшість мандрівників обирають прямий маршрут до Тбілісі, однак це не завжди найдешевший варіант. Українська туристка hukovakira поділилася власним досвідом подорожі та пояснила, чому приліт до іншого міста Грузії дозволив їй помітно заощадити, не витративши багато часу на дорогу.

Як вдалося заощадити на перельоті до Грузії?

Спочатку дівчина дісталася з Києва до аеропорту Варшави автобусом. Квиток коштував 2250 грн. Замість того щоб купувати авіаквиток до Тбілісі, вона обрала рейс до Кутаїсі. Для порівняння, переліт до Тбілісі на потрібні дати коштував близько 150 євро, тоді як до Кутаїсі лише 60 євро. Таким чином лише на авіаквитку вдалося заощадити близько 80 євро.

Як зекономити на дорозі до Грузії: дивитись відео

Скільки коштує дорога з Кутаїсі до Тбілісі?

Туристка зазначила, що з аеропорту Кутаїсі без проблем можна доїхати автобусом до Тбілісі. Квиток коштує приблизно 10 доларів. Навіть з урахуванням цього трансферу маршрут через Кутаїсі виявився значно вигіднішим, ніж прямий переліт до столиці Грузії.

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Скільки коштувала уся дорога?

В один бік дорога обійшлася приблизно у 130 доларів. Назад туристка летіла з аеропорту Тбілісі до Кишинева з пересадкою у Стамбулі. Хоча цей квиток був дещо дорожчим, разом із автобусом загальна сума вийшла майже такою самою. Загалом дорога туди і назад коштувала близько 300 доларів. Дівчина також уточнила, що подорожувала лише з ручною поклажею, без зареєстрованого багажу, що теж допомогло уникнути додаткових витрат.