Як чистять Ейфелеву вежу, Біг-Бен та інші визначні пам'ятки світу: фото, які вас здивують

Мільйони туристів щодня відвідують визначні пам'ятки, але мало хто замислювався, як же їх відмивають. А це важливо, адже кожна з них потребує догляду.

Пропонуємо дізнатися, як чистять найвідоміші пам'ятки світу. Повірте, ви будете здивовані – це все роблять люди.

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Біг-Бен

Знаменитий лондонський годинник чистять раз на п'ять років. Це роблять професіонали, які зобов'язані бути дуже обережними, щоб не пошкодити циферблати годинника. Завдання може здатися не дуже важким, але уявіть, як висите на мотузці 90 метрів над землею, а стрілки постійно рухаються навколо вас.



Як чистять Біг-Бен / Фото: telegraph.co.uk

Меморіал Лінкольна

Один з найбільших пам'ятників політичним діячам у світі чистять двічі на рік. Для цього використовують індустріальні шланги з потужною подачею води й навіть величезні "ватяні палички".



Миття статуї Лінкольна / Фото: Getty Images



Величезні "ватяні палички" для миття статуї Лінкольна / Фото: Pinterest

Ейфелева вежа

Символ Парижа миють лише раз на рік. Для цього потрібно 4 тонни серветок, 25 000 мішків для сміття, 10 000 доз мийного засобу та 105 галонів розчину для чищення металів.



Як миють Ейфелеву вежу / Фото: Flickr

Гора Рашмор

Ці скелі не "вмивалися" цілих 65 років. Вперше їх чистили у 2005 році, а пам'ятник був зведений у 1941-му. На генеральну чистку знадобилося 5 тижнів і вертоліт з подачею води.



Прибирання гори Рашмор / Фото: DPRBCN

Статуї Акрополя

Оскільки витонченим скульптурам можна нашкодити хімічними засобами, у 2008 році вчені почали використовувати інфрачервоні лазери й ультрафіолетові випромінювання для очищення поверхонь.

Через промені лазерів-окуляр реставратори можуть працювати лише дві години на день, адже це шкідливо для здоров'я.



Як чистять скульптури Акрополя / Фото: Optics.Org

Вежа Спейс-Нідл

У 2008 році вежа була очищена вперше з моменту відкриття у 1962-му. Працівники клінінгової компанії працювали лише вночі. Вони опускалися мотузкою з вершини пам'ятки.



Чистка вежі Спейс-Нідл / Фото: KomoNews

Лондонське око

Одне з найбільших оглядових коліс у світі було очищено лише раз з 1999 року. Агентству Kärcher потрібно було три тижні. Прибиральникам доводилося працювати лише вночі, бо вдень атракціон був відкритий для відвідувачів.



Миття колеса огляду London Eye / Фото: karcher.co.uk

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Статуя Христа-Спасителя

Щоб почистити одне з 7 нових чудес світу знадобилося 10 професіоналів тієї ж компанії, що й працювала з Лондонським оком – Kärcher, і місяць. Вода для статуї протипоказана, тому її обробляли найдрібнішим піском і спеціальним безбарвним силіконом.



Як чистять статую Христа-Спасителя / Фото: odam.uz