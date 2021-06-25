Як через людську помилку виник один з найкрасивіших гейзерів планети

Один з найкрасивіших гейзерів Землі розташований в американському штаті Невада. Його різнобарвні кольори та дивовижні відтінки надають йому унікального і навіть позапланетного вигляду.

Гейзер Флай став дивовижним феноменом серед посушливої пустелі Блек-Рок. Його три скелясті фонтани б’ють ключем гарячої води строго вгору і не зупиняються ні на мить.

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Як виник гейзер Флай

Історія виникнення гейзера Флай така ж цікава та дивовижна, як і його зовнішній вигляд.

Створений він був абсолютно випадково і важливу роль у цьому відіграв людський фактор.

Тут у 1916 році проводили бурильні роботи . Що саме робітники намагалися зробити достовірно невідомо. Одні джерела кажуть, що тут намагалися вирити свердловину для колодязя або ж навіть створити зрошувальну систему, інші стверджують, що у пустелі шукали нафту.

. Що саме робітники намагалися зробити достовірно невідомо. Одні джерела кажуть, що тут намагалися вирити свердловину для колодязя або ж навіть створити зрошувальну систему, інші стверджують, що у пустелі шукали нафту. Під час буріння робітники зробили занадто глибокий отвір , через що вони не тільки добралися до геотермальної кишені, а й пробили її. Оскільки кипляча вода їх анітрохи не зацікавила, то діру, як і місце буріння, вони просто законсервували та забули про них.

, через що вони не тільки добралися до геотермальної кишені, а й пробили її. Оскільки кипляча вода їх анітрохи не зацікавила, то діру, як і місце буріння, вони просто законсервували та забули про них. По тріщинах в ґрунті гаряча вода поступово почала прокладати собі шлях назовні і через 50 років вона вирвалася на волю. Розчинені в ній мінерали затверділи і досить швидко сформували 3 невеличкі скелі, які з кожним роком значно збільшуються у своїх розмірах.

і через 50 років вона вирвалася на волю. Розчинені в ній мінерали затверділи і досить швидко сформували 3 невеличкі скелі, які з кожним роком значно збільшуються у своїх розмірах. З часом довкола них утворився дивовижний ландшафт, який озерами та болотами повністю замаскував діяльність людей.

Химерні кольори гейзера

Скелясті височини гейзера Флай та тераси навколо нього вражають кольоровою гаммою, яку рідко де ще можна побачити. А винні у цьому розчинені в окропі мінерали, якими так багата місцевість навколо джерела, а також ціанобактерії – синьо-зелені водорості, які обліпили тверді відкладення. Вони здатні витримувати температуру до 93 градусів за Цельсієм.

При цьому ціанобактерії не лише розфарбовують кам'янисті утворення, але і виконують корисну для природи функцію – готують ґрунт для заселення іншої рослинності, яка може виживати у таких важких умовах.