Користувачка тіктоку shevchenkoui розповіла, як безкоштовно дістатися до Буди в Будапешті та побачити панораму міста і парламенту.

Де шукати безкоштовний підйомник?

Більшість туристів піднімається до Буди на фунікулері. Проте поруч є безкоштовний варіант. Для цього потрібно стати обличчям до фунікулера та пройти ліворуч від нього. Далі слід близько 7 хвилин йти вулицею у напрямку Varkert Bazar, пройти повз зупинку та готель Леон. Після цього туристи побачать ворота з аркою.

Як знайти безкоштовний ескалатор: дивитись відео

Через арку потрібно зайти у дворик, там буде фонтан. Якщо пройти до кінця двору та повернути праворуч, можна побачити безкоштовний ескалатор. Він піднімає туристів приблизно на половину шляху. Решту маршруту можна подолати на ліфті. Після цього туристи опиняються нагорі, звідки відкривається вид на Будапешт і будівлю парламенту.