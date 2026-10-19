Туристи масово тікають з Барселони і Венеції: зворотний бік найпопулярніших курортів Європи

Ще донедавна Барселона та Венеція були містами, про подорож до яких мріяли мільйони людей. Проте сьогодні відпочинок там дедалі частіше супроводжується невдоволенням місцевих, новими обмеженнями та штрафами. В одних районах туристам влаштовують демонстрації, в інших – доводиться платити за саме право прогулятися містом. То чому найпопулярніші напрямки Європи втрачають привабливість?

Європейські міста роками вкладали гроші в туристичну рекламу і перетворювали свої історичні центри на справжні магніти для відпочивальників. Однак масовий туризм має зворотний бік: коли кількість гостей стає настільки великою, що місцевим важко дістатися додому, знайти доступне житло або просто спокійно випити каву на власній вулиці, гостинність поступово змінюється роздратуванням. Особливо це відчутно у Барселоні та Венеції. Нині досвідчені мандрівники стараються оминати ці популярні міста. Детальніше розповість 24 Канал.

Чому туристи більше не хочуть їхати у Барселону?

Іспанська Барселона опинилася в центрі європейського руху проти масового туризму. Місцеві жителі обурюються, що їхнє місто перетворюється на декорацію для туристів, а звичайне життя стає дорогим і нестерпним. Через це у місті періодично виникають акції протесту.

Наприклад, влітку минулого року сотні демонстрантів вийшли на вулиці з плакатами проти надмірного туризму. Деякі учасники акції стріляли по туристичних закладах із водяних пістолетів, клеїли на вітрини наліпки із закликами до мандрівників їхати додому, скандуючи: "Ваша відпустка – наші страждання".

Причини такого невдоволення цілком практичні. За даними Reuters, Барселона прийняла близько 26 мільйонів туристів за рік, тоді як постійне населення міста становить приблизно 1,6 мільйона людей. Місцеві пов'язують туристичний бум зі зростанням орендної плати, дефіцитом доступного житла та витісненням традиційних магазинів і сервісів туристичним бізнесом.

Один із найрадикальніших кроків влади – це рішення поступово припинити дію ліцензій на туристичну оренду квартир. Місто планує до 2028 року прибрати з ринку близько 10 тисяч таких помешкань, щоб повернути їх у житловий фонд для місцевих мешканців.

Ще один неприємний сюрприз для мандрівників – туристичний збір. Від 1 квітня 2026 року в Каталонії почали діяти підвищені ставки податку на туристичне проживання, а Барселона додатково стягує власний міський збір.

Наприклад, для гостей п'ятизіркових готелів загальна сума двох складових у період з квітня 2026-го до березня 2027 року становить 15 євро за ніч з людини. Для чотиризіркових готелів – 11,4 євро, а для туристичних апартаментів – 12,5 євро. Тобто якщо пара приїде до Барселони на п'ять ночей і зупиниться в п'ятизірковому готелі, то лише туристичний збір становитиме 150 євро. Тож навіть туристи, які заздалегідь знайшли вигідні авіаквитки й забронювали готель, можуть зіткнутися з додатковими витратами вже під час заселення.



Антитуристичний протест у Барселоні / Фото BBC

Як Венеція обдирає туристів до нитки?

Якщо Барселона бореться з туристами через житлову кризу та протести, то Венеція обрала інший підхід: почала встановлювати ціну за відвідування історичного центру. Місто вже кілька років експериментує з платою для одноденних туристів, які приїжджають без ночівлі. У 2025 році збір запровадили на 54 дні, переважно у вихідні та святкові періоди. Його розмір становив 5 євро за умови завчасного оформлення та 10 євро для тих, хто вирішив приїхати в останній момент.

У 2026 році систему продовжили: плату передбачили вже на 60 днів. Щоправда, збір стосується одноденних гостей, які приїжджають у конкретні дати та години, а туристи, які залишаються на ніч у місцевих помешканнях, зазвичай звільнені від нього, хоча сплачують туристичний податок за проживання.

Здавалося б, 5 – 10 євро – не надто велика сума за можливість побачити одне з найвідоміших міст світу. Проте сама ідея платного входу до міста викликає неоднозначну реакцію. До того ж вона не розв'язала головної проблеми: туристів у Венеції все одно дуже багато.

За оцінками, у 2025 році система видала понад 723 тисячі квитанцій на в'їзд і принесла місту близько 5,4 мільйона євро. Водночас дослідники не побачили переконливих доказів того, що плата суттєво скоротила туристичні потоки. Тобто гроші за відвідування заплатити доведеться, але гарантії спокійної прогулянки без натовпів ніхто не дає.

У Венеції на туристів чекає ще одна несподіванка – місто має досить суворі правила щодо того, де можна їсти, пити та відпочивати під час прогулянки. Зокрема, заборонено сидіти на сходах мостів, біля пам'ятників, на набережних та в інших визначених громадських місцях, якщо людина збирається там їсти або пити. Тож перекус бутербродом на сходах біля каналу може закінчитися штрафом від 100 до 200 євро.

І це далеко не всі обмеження. Наприклад, за купання в каналах доведеться заплатити 350 євро, за викидання сміття в громадських місцях – також 350 євро. Прогулюватися містом у купальнику або з голим торсом теж не можна: за це передбачено штраф у 250 євро.

Причиною усіх цих рішень частково є невдоволення місцевих мешканців. Історичний центр Венеції поступово втрачає постійних мешканців. Замість магазинів, де місцеві купували продукти, відкриваються сувенірні крамниці, кафе та заклади, орієнтовані на туристів.

Венеція / Фото Depositphotos

Мешканці популярних туристичних міст хочуть мати можливість орендувати житло за доступною ціною, користуватися громадським транспортом без натовпів і не відчувати себе чужими у власному районі. Саме через це гасла на кшталт "Туристи, їдьте додому" стали настільки поширеними у Європі.

Попри всі обмеження, протести та додаткові витрати, говорити про те, що Барселона й Венеція втратили туристичну популярність, було б перебільшенням. Мандрівники продовжують приїжджати сюди, а влада намагається не відмовитися від туристичного бізнесу, а зробити його більш контрольованим.

Проте подорожі у ці міста все менше схожі на безтурботну європейську відпустку. Якщо хочеться спокійно гуляти старовинними вуличками, зупинятися на відпочинок там, де подобається, і не думати про кожен свій крок, варто зважити всі нюанси перед бронюванням.