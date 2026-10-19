Европейские города годами вкладывали средства в туристическую рекламу и превращали свои исторические центры в настоящие магниты для отдыхающих. Однако у массового туризма есть и обратная сторона: когда количество гостей становится настолько большим, что местным жителям трудно добраться до дома, найти доступное жилье или просто спокойно выпить кофе на своей улице, гостеприимство постепенно сменяется раздражением. Особенно это ощущается в Барселоне и Венеции. Сейчас опытные путешественники стараются обходить эти популярные города стороной. Подробнее расскажет 24 Канал.

Почему туристы больше не хотят ехать в Барселону?

Испанская Барселона оказалась в центре европейского движения против массового туризма. Местные жители возмущаются тем, что их город превращается в декорацию для туристов, а обычная жизнь становится дорогой и невыносимой. Из-за этого в городе периодически проходят акции протеста.

Например, летом прошлого года сотни демонстрантов вышли на улицы с плакатами против чрезмерного туризма. Некоторые участники акции стреляли по туристическим заведениям из водяных пистолетов, наклеивали на витрины наклейки с призывами к путешественникам уезжать домой, скандируя: "Ваш отпуск – наши страдания".

Причины такого недовольства вполне практические. По данным Reuters, Барселона приняла около 26 миллионов туристов за год, тогда как постоянное население города составляет примерно 1,6 миллиона человек. Местные жители связывают туристический бум с ростом арендной платы, дефицитом доступного жилья и вытеснением традиционных магазинов и услуг туристическим бизнесом.

Один из самых радикальных шагов властей – это решение постепенно прекратить действие лицензий на туристическую аренду квартир. Город планирует к 2028 году убрать с рынка около 10 тысяч таких квартир, чтобы вернуть их в жилой фонд для местных жителей.

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Еще один неприятный сюрприз для путешественников – туристический сбор. С 1 апреля 2026 года в Каталонии вступили в силу повышенные ставки налога на туристическое проживание, а Барселона дополнительно взимает собственный городской сбор.

Например, для гостей пятизвездочных отелей общая сумма двух составляющих в период с апреля 2026 года по март 2027 года составляет 15 евро за ночь с человека. Для четырехзвездочных отелей – 11,4 евро, а для туристических апартаментов – 12,5 евро. То есть если пара приедет в Барселону на пять ночей и остановится в пятизвездочном отеле, то только туристический сбор составит 150 евро. Поэтому даже туристы, которые заранее нашли выгодные авиабилеты и провели бронирование отеля, могут столкнуться с дополнительными расходами уже при заселении.



Антитуристический протест в Барселоне / Фото BBC

Как Венеция обдирает туристов до нитки?

Если Барселона борется с туристами из-за жилищного кризиса и протестов, то Венеция выбрала другой подход: она начала вводить плату за посещение исторического центра. Город уже несколько лет экспериментирует с платой для однодневных туристов, которые приезжают без ночлега. В 2025 году сбор ввели на 54 дня, преимущественно в выходные и праздничные дни. Его размер составлял 5 евро при заблаговременном оформлении и 10 евро для тех, кто решил приехать в последний момент.

В 2026 году систему продлили: сбор ввели уже на 60 дней. Правда, сбор касается однодневных гостей, приезжающих в конкретные даты и часы, а туристы, останавливающиеся на ночь в местных жилых помещениях, как правило, освобождаются от него, хотя и уплачивают туристический налог за проживание.

Казалось бы, 5 – 10 евро – не слишком большая сумма за возможность увидеть один из самых известных городов мира. Однако сама идея платного въезда в город вызывает неоднозначную реакцию. К тому же она не решила главную проблему: туристов в Венеции все равно очень много.

По оценкам, в 2025 году система выдала более 723 тысяч квитанций на въезд и принесла городу около 5,4 миллиона евро. В то же время исследователи не обнаружили убедительных доказательств того, что плата существенно сократила туристические потоки. То есть деньги за посещение придется заплатить, но гарантий спокойной прогулки без толп никто не дает.

В Венеции туристов ждет еще один сюрприз – в городе действуют довольно строгие правила относительно того, где можно есть, пить и отдыхать во время прогулки. В частности, запрещено сидеть на лестницах мостов, возле памятников, на набережных и в других обозначенных общественных местах, если человек собирается там есть или пить. Поэтому перекус бутербродом на лестнице у канала может обернуться штрафом от 100 до 200 евро.

И это далеко не все ограничения. Например, за купание в каналах придется заплатить 350 евро, за выбрасывание мусора в общественных местах – также 350 евро. Гулять по городу в купальнике или с обнаженным торсом тоже нельзя: за это предусмотрен штраф в 250 евро.

Причиной всех этих решений отчасти является недовольство местных жителей. Исторический центр Венеции постепенно теряет постоянных жителей. Вместо магазинов, где местные покупали продукты, открываются сувенирные лавки, кафе и заведения, ориентированные на туристов.

Венеция / Фото Depositphotos

Жители популярных туристических городов хотят иметь возможность снимать жилье по доступной цене, пользоваться общественным транспортом без толп и не чувствовать себя чужими в собственном районе. Именно поэтому лозунги вроде "Туристы, уезжайте домой" стали настолько распространенными в Европе.

Несмотря на все ограничения, протесты и дополнительные расходы, говорить о том, что Барселона и Венеция утратили свою туристическую популярность, было бы преувеличением. Путешественники продолжают приезжать сюда, а власти стараются не отказываться от туристического бизнеса, а сделать его более контролируемым.

Однако путешествия в эти города все меньше похожи на беззаботный европейский отпуск. Если хочется спокойно прогуливаться по старинным улочкам, останавливаться на отдых там, где нравится, и не думать о каждом своем шаге, стоит взвесить все нюансы перед бронированием.