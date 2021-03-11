Wizz Air розпочав 2-денний весняний розпродаж авіаквитків

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air проводить розпродаж на деякі свої рейси. Придбати авіаквитки за акційними цінами можна 10 та 11 березня.

Розмір знижки становить 20%. Її застосовують до основної вартості авіаквитка без урахування адміністративного збору і послуг, які докуповуються додатково.

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У 2-денному розпродажі беруть участь рейси, які здійснюватимуться до 31 травня 2021 року. Акція проходить на тлі невизначеності щодо дати відкриття кордонів країн Європейського союзу для туристів.

Wizz Air заявила, що ті пасажири, які не зможуть полетіти через заборону на перетин кордону, матимуть можливість обміну і повернення авіаквитків. У зв'язку з цим авіакомпанія рекомендує докуповувати послугу Wizz Flex. Якщо турист не полетить, він отримає оплачену вартість перельоту у вигляді кредиту на Wizz-рахунок. Його можна буде використовувати для нових бронювань і оплати послуг лоукосту.

Варто зауважити, якщо авіаперевізник побачить недоцільність здійснення перельотів через відсутність попиту, то може скасувати рейси за 2 тижні до вильоту. У такому випадку він зобов'язаний повернути вартість авіаквитків, але може не виплачувати компенсацію.

Щодо українських маршрутів, то авіакомпанія неодноразово переглядала план польотів через те, що кордони ЄС закриті для громадян України.

Відзначимо, Латвія повідомила, що відновить авіасполучення з третіми країнами з 17 березня.