Wizz Air підвищує ціни на квитки: з чим це пов'язано

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air має намір підвищити ціни на квитки найближчим часом. Все через зростання виробничих витрат на паливо та зарплату працівникам.

На тлі поширення штаму коронавірусу "Омікрон" Wizz Air зазнає великих збитків, адже різко зменшилася кількість бронювань.

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Wizz Air: збитки та конкуренція з Ryanair

Лоукост-авіакомпанія попередила, що її збиток у четвертому кварталі, ймовірно, перевищить 213,6 мільйона євро, який був у третьому кварталі. Прогнозується, що на це вплине невизначеність щодо подорожей у січні, лютому та частині березня.

Наразі Wizz Air вже скоротила витрати та придбала нові посадкові місця. А це означає, що вона зможе активніше конкурувати з такими авіакомпаніями, як Ryanair та easyJet, коли настане довгоочікуване відновлення.

Втім, попри збитки, авіаперевізник не відчаюється та оптимістично очікує на відновлення попиту на квитки в найближчі кілька місяців.

Ми очікуємо на дуже сильне відновлення попиту в найближчі кілька місяців,

– заявив Йожеф Вараді, генеральний директор.

За планом Wizz Air, авіаперевізник повернеться до доковідних показників у серпні – вересні 2022 року. Щоправда, вдасться це зробити лише, якщо більшість країн знімуть обмеження, пов’язані з COVID-19.

Підвищення цін у Wizz Air: причини

лоукостер Wizz Air та ірландський Ryanair внесли зміни до своїх зимових розкладів польотів та скасували рейси з українського Харкова.

За словами Вараді, витрати на вхідні ресурси зростають, а паливо, заробітна плата та зміни в нормативно-правових актах посилюють тиск – це спричинює підвищення цін на перельоти.

На скільки саме підвищать вартість на квитки, наразі невідомо: у компанії інформації поки не озвучили.