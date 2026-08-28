Wizz Air запускає безкоштовну таємну подорож із Польщі: пасажири не знатимуть, куди летять

Уявіть, що ви приходите в аеропорт, сідаєте в літак, але навіть екіпаж не дає вам головної відповіді на запитання: куди саме ви летите. Відома авіакомпанія вирішила перетворити звичайну подорож на справжню авантюру та запропонувала пасажирам спершу погодитися на пригоду, а вже потім дізнатися її кінцеву точку.

Wizz Air запускає свою відому акцію #LetsGetLost у Польщі. Таємничий рейс вирушить із Варшави 25 вересня 2026 року, а пункт призначення учасники дізнаються лише після приземлення. На борт зможуть потрапити 25 переможців конкурсу. Кожен із них матиме можливість взяти із собою ще одну людину, тож загалом у цій незвичайній подорожі візьмуть участь 50 пасажирів.

Як можна потрапити на таємний рейс?

Для участі потрібно показати свою любов до пригод в інстаграмі. У період із 27 серпня до 6 вересня охочі мають опублікувати фото або відео, яке демонструє їхню авантюрну сторону. При цьому необхідно позначити акаунт @wizzair та додати хештеги #LetsGetLostPoland.

Профіль учасника має бути відкритим. Також є вікове обмеження: взяти участь можуть люди від 18 років, які відповідають вимогам конкурсу. Переможців Wizz Air повідомить безпосередньо через інстаграм.

Безкоштовний конкурс від wizzair / інстаграм wizzair

Куди може полетіти літак?

Саме це організатори пропонують учасникам не вгадувати, а залишити в таємниці. Водночас Wizz Air натякає на широкий вибір можливих напрямків. З Варшави авіакомпанія наразі літає за 67 маршрутами у 26 країн, тому варіантів для такої пригоди чимало.

Серед можливих напрямків Wizz Air називає Мадейру, Тенеріфе, Малагу, Майорку, Марракеш, Ісландію, Ніццу, Рим та грецькі острови. Однак це лише приклади – фактичне місце призначення учасники не знатимуть до самого приземлення.

Навіть практична інформація перед поїздкою буде максимально обмеженою. За кілька днів до вильоту переможцям повідомлять лише, який одяг варто взяти з собою відповідно до погоди. Решта деталей залишиться секретом. Після посадки на учасників чекатиме чотириденна програма. Організатори обіцяють знайомство з місцевою культурою та кухнею, незвичайні активності та чимало сюрпризів.