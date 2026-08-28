Wizz Air запускает свою знаменитую акцию #LetsGetLost в Польше. Таинственный рейс вылетит из Варшавы 25 сентября 2026 года, а пункт назначения участники узнают только после приземления. На борт смогут попасть 25 победителей конкурса. Каждый из них сможет взять с собой еще одного человека, поэтому в общей сложности в этом необычном путешествии примут участие 50 пассажиров.

Как можно попасть на тайный рейс?

Для участия нужно продемонстрировать свою любовь к приключениям в инстаграме. В период с 27 августа по 6 сентября желающие должны опубликовать фото или видео, демонстрирующее их авантюрную сторону. При этом необходимо отметить аккаунт @wizzair и добавить хэштеги #LetsGetLostPoland.

Профиль участника должен быть открытым. Также есть возрастное ограничение: принять участие могут лица старше 18 лет, соответствующие требованиям конкурса. О победителях Wizz Air сообщит напрямую через инстаграм.

Бесплатный конкурс от Wizzair / инстаграм Wizzair

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Куда может полететь самолет?

Именно это организаторы предлагают участникам не угадывать, а оставить в тайне. В то же время Wizz Air намекает на широкий выбор возможных направлений. Из Варшавы авиакомпания в настоящее время летает по 67 маршрутам в 26 стран, поэтому вариантов для такого приключения немало.

Среди возможных направлений Wizz Air называет Мадейру, Тенерифе, Малагу, Майорку, Марракеш, Исландию, Ниццу, Рим и греческие острова. Однако это лишь примеры – фактическое место назначения участники не будут знать до самой посадки.

Даже практическая информация перед поездкой будет максимально ограниченной. За несколько дней до вылета победителям сообщат лишь, какую одежду стоит взять с собой в зависимости от погоды. Остальные детали останутся в секрете. После приземления участников ждет четырехдневная программа. Организаторы обещают знакомство с местной культурой и кухней, необычные развлечения и немало сюрпризов.