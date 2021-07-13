Власник найбільшого лоукостера Центральної Європи анонсував падіння цін на авіаквитки

Авіакомпанія Wizz Air планує знизити вартість квитків. Власник авіаперевізника зазначив, що після тривалого пандемічного "застою" ринок переповнений пропозиціями.

Але він вбачає в тому більше користі, ніж шкоди. Бо завдяки пандемії компанія також запровадила низку нових маршрутів.

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Що відомо про падіння цін на квитки

Голова найбільшого в Центральній Європі лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді спрогнозував падіння цін на авіаквитки найближчим часом. Він пояснив, що зараз більше пропозиції, ніж попиту. Але основний заробіток компанія отримує через продаж додаткових послуг.

Більша половина нашої виручки – це вартість не квитків, а багажу, їжі в літаку, пріоритетної посадки, додаткового місця для ніг. Ми також пропонуємо послуги третіх осіб на кшталт страховки й оренди авто. Цей тренд залишиться і в майбутньому,

– пояснив Вараді.

Він додав, що за фінансовий рік у 2020 – 2021 пасажир в середньому витрачав близько 72,5 євро. З них 32 євро – за квиток, а решта – на додаткові послуги. Роком раніше це співвідношення було 37,7 євро до 31,3 євро на користь ціни квитка.