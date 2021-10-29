Поки не літатиме: Windrose призупинить польоти за деякими внутрішніми маршрутами

Українська авіакомпанія Windrose ("Роза Вітрів") призупинить польоти за трьома внутрішніми маршрутами. Рішення набуде чинності вже 9 листопада.

Йдеться про рейси з Києва до Миколаєва, Ужгорода та Чернівців. Про це повідомила PR-менеджер авіаперевізника Ірина Левенко.

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Windrose призупинить польоти за трьома внутрішніми маршрутами

Як відомо, польоти за маршрутом Київ – Миколаїв призупинено через низький попит, а до Ужгорода та Чернівців – через можливі проблеми з польотами в зимовий період.

Windrose провела комплексний аудит аеропортів Ужгород та Чернівці та надала рекомендації керівництву для покращення технічних факторів, що впливають на виконання рейсів у зимовий період,

– пояснила Левенко.

Вона додала, що, як тільки усі зауваження усунуть, рейси буде відновлено. Однак не уточнила, про які саме фактори мовиться.

Зазначається, що раніше Windrose призупинила польоти за маршрутом Київ – Кривий Ріг з комерційних причин.

Куди літатиме Windrose взимку

Внутрішня мережа під час зимової навігації авіаперевізника міститиме 5 маршрутів.

Можна буде полетіти з Києва до:

Львова;

Івано-Франківська;

Дніпра;

Запоріжжя;

Харкова.

Зауважимо, раніше Windrose Airlines дозволили здійснювати польоти за 20 чартерними напрямками до морських та зимових курортів.