Поки не літатиме: Windrose призупинить польоти за деякими внутрішніми маршрутами
Джерело:avianews.com
Українська авіакомпанія Windrose ("Роза Вітрів") призупинить польоти за трьома внутрішніми маршрутами. Рішення набуде чинності вже 9 листопада.
Йдеться про рейси з Києва до Миколаєва, Ужгорода та Чернівців. Про це повідомила PR-менеджер авіаперевізника Ірина Левенко.
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Windrose призупинить польоти за трьома внутрішніми маршрутами
Як відомо, польоти за маршрутом Київ – Миколаїв призупинено через низький попит, а до Ужгорода та Чернівців – через можливі проблеми з польотами в зимовий період.
Windrose провела комплексний аудит аеропортів Ужгород та Чернівці та надала рекомендації керівництву для покращення технічних факторів, що впливають на виконання рейсів у зимовий період,
– пояснила Левенко.
Вона додала, що, як тільки усі зауваження усунуть, рейси буде відновлено. Однак не уточнила, про які саме фактори мовиться.
Зазначається, що раніше Windrose призупинила польоти за маршрутом Київ – Кривий Ріг з комерційних причин.
Куди літатиме Windrose взимку
Внутрішня мережа під час зимової навігації авіаперевізника міститиме 5 маршрутів.
Можна буде полетіти з Києва до:
- Львова;
- Івано-Франківська;
- Дніпра;
- Запоріжжя;
- Харкова.
Зауважимо, раніше Windrose Airlines дозволили здійснювати польоти за 20 чартерними напрямками до морських та зимових курортів.