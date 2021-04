What is Ukraine: блогер опублікував нове відео про Україну, яке захопило мережу

У мережі постійно з'являються ролики про красу української природи. Зараз нею поширюється відео, в якому показані неймовірні кадри нашої країни.

Автором роботи "What is Ukraine?" є Назар Дорош, який вже не раз дивував користувачів Інтернету подібними відео. Проєкт "Ukraine is my Home" – теж його творіння.

На кадрах можна побачити різні міста та пам'ятки нашої країни. Зокрема, Карпати, скелі Довбуша, озеро Синевир, Київ. Слід зазначити, що якість картинки вражає.

Про Україну говорили різне і часто не про хороше, але це пережитки минулого. Ми повинні вчитись сіяти плоди добра у своїй свідомості й завжди прагнути до кращого, не забуваючи про проблеми, – йдеться у дописі до відео.

За словами Назара, робота ілюструє прагнення, талант людей та "розкриває мальовничість нашої землі".

Відзначимо, раніше компанія Google представила проєкт для розвитку туризму в Україні. Вони будуть допомагати туристичній галузі розкрити свій потенціал за допомогою технологій, інструментів і навчальних ресурсів.