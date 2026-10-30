День триває лише 4 години: у цю країну Європи взимку краще не їхати

Зима у Європі асоціюється у туристів з різдвяними ярмарками, ароматом глінтвейну і казковим снігом. Однак не всі країни Європи однаково приємні у холодну пору року. Є одна, куди у цей період взагалі краще не їхати.

Туристичне агентство @tyt.trip не радить мандрівникам планувати зимові поїздки в Ісландію. На це є одразу декілька причин.

Чому зимою краще не їхати в Ісландію?

Причина не відвідувати Ісландію зимою полягає навіть не в тому, що на вулиці буде дуже холодно. Така мандрівка насправді пов'язана з низкою серйозних труднощів.

1. Перша і найважливіше – це дуже короткий світловий день. Через близькість країни до Полярного кола зимові дні тут є найкоротшими в році У грудні сонце може світити лише близько 4 годин на день. Якщо враховувати, що відстані в Ісландії дуже великі, то цього часу може не вистачити навіть, щоб добратися до однієї локації.

Зверніть увагу! Ісландія є єдиною країною Європи, яка не переводить годинники двічі на рік. Протягом усього року в Ісландії зберігається один і той самий час.

2. Друга причина не їхати в Ісландію взимку пов'язана з сильним вітром, ожеледицею і снігом, які можуть змінити усі плани. В умовах сильного зимового шторму видимість стає дуже поганою, тож недосвідчені водії на орендованих автомобілях можуть не справитися з керуванням.



Ісландія взимку / Фото Depositphotos

3. Через негоду дороги часто закривають, тож туристи можуть просто не доїхати до локації. Усі внутрішні гірські дороги узимку повністю закриті для проїзду. Усе це ускладнює пересування островом.

4. Деякі популярні туристичні локації Ісландії недоступні взимку, а екскурсії часто скасовують через погану погоду. Туристи можуть зіштовхнутися з тим, що всі їхні плани зруйнує погода.

Щоб побачити північне сяйво і відвідати найпопулярніші локації острова, краще планувати подорож на березень або жовтень. Але все одно варто бути готовим до того, що ви можете потрапити у сильний шторм, бо погода в Ісландії дуже мінлива.