День длится всего 4 часа: в эту европейскую страну зимой лучше не ехать

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Туристическое агентство @tyt.trip не рекомендует путешественникам планировать зимние поездки в Исландию. Для этого есть сразу несколько причин.

Почему зимой лучше не ехать в Исландию?

Причина, почему не стоит посещать Исландию зимой, заключается даже не в том, что на улице будет очень холодно. Такое путешествие на самом деле сопряжено с рядом серьезных трудностей.

1. Первая и самая важная – это очень короткий световой день. Из-за близости страны к Полярному кругу зимние дни здесь самые короткие в году. В декабре солнце может светить всего около 4 часов в день. Если учесть, что расстояния в Исландии очень большие, то этого времени может не хватить даже для того, чтобы добраться до одного места.

Обратите внимание! Исландия является единственной страной Европы, которая не переводит часы два раза в год. В течение всего года в Исландии сохраняется одно и то же время.

2. Вторая причина, по которой не стоит ехать в Исландию зимой, связана с сильным ветром, гололедом и снегом, которые могут перечеркнуть все планы. В условиях сильного зимнего шторма видимость становится очень плохой, поэтому неопытные водители на арендованных автомобилях могут не справиться с управлением.

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Исландия зимой / Фото Depositphotos

3. Из-за непогоды дороги часто закрывают, поэтому туристы могут просто не доехать до места назначения. Все внутренние горные дороги зимой полностью закрыты для проезда. Все это затрудняет передвижение по острову.

4. Некоторые популярные туристические места Исландии недоступны зимой, а экскурсии часто отменяют из-за плохой погоды. Туристы могут столкнуться с тем, что все их планы сорвет погода.

Чтобы увидеть северное сияние и посетить самые популярные места острова, лучше планировать поездку на март или октябрь. Но все равно стоит быть готовым к тому, что вы можете попасть в сильный шторм, ведь погода в Исландии очень переменчива.