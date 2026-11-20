Організація Syros Cats відкрила набір волонтерів на період із липня до грудня 2027 року. Натомість надає житло, харчування та оплачує комунальні послуги. Про це повідомляють на офіційному сайті організації.

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Що пропонують волонтерам на острові Сирос?

Програма розрахована на людей, які готові приїхати щонайменше на місяць. Працювати потрібно приблизно 6 годин на день 5 днів на тиждень. Учасники матимуть окремі спальні кімнати, але кухню, ванну та вітальню ділитимуть із двома або трьома іншими волонтерами. Зазвичай у програмі одночасно беруть участь близько чотирьох людей із різних країн.

Де розташований острів Сирос: дивитись на картах

Які обов'язки матимуть волонтери?

Робочий день починається о 08:00. Вранці потрібно годувати котів, прибирати вольєри та лотки, мити миски й поповнювати запаси води. Також волонтери допомагатимуть доглядати за хворими тваринами: давати ліки, обробляти очі та стежити за їхнім самопочуттям. Ввечері, приблизно за годину до заходу сонця, потрібно знову годувати котів, прибирати та готувати їх до ночівлі.

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Серед додаткових завдань: допомога під час поїздок до ветеринара, відлов котів для стерилізації, догляд за садом і розвантаження корму. Організація також вітає волонтерів із навичками фотографування, шиття та виготовлення прикрас.

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Кому підійде програма та які є вимоги?

Організатори шукають здорових, фізично підготовлених і самостійних людей із певним досвідом роботи. Перевагу надають кандидатам віком від 25 років, із досвідом догляду за тваринами або ветеринарною освітою, а також тим, хто може залишитися довше ніж на місяць.

Водночас молодший вік або відсутність спеціальної освіти не означають автоматичної відмови. Важливо бути готовими до фізичних навантажень: волонтери повинні підіймати мішки з кормом вагою до 15 кілограмів, прибирати у важкодоступних місцях і працювати просто неба за різної погоди.

Також на острові можна зустріти павуків, скорпіонів та комах. Для керування автомобілем організації потрібне чинне посвідчення водія на механічну коробку передач. Дороги острова вузькі, зі складними поворотами та крутими підйомами.

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Скільки коштує участь і як подати заявку?

Дорогу до острова волонтери оплачують самостійно. Крім того, для реєстрації потрібно зробити безповоротний благодійний внесок у розмірі 10 євро. Гроші спрямовують на програму TNR – відлов, стерилізацію та повернення безпритульних котів у звичне середовище.

Важливо також подбати про медичне та туристичне страхування, яке покриватиме волонтерську діяльність і фізичні навантаження. Для громадян України діють правила Шенгенської зони: перебувати на її території можна до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Заявки на липень – грудень 2027 року будуть відкриті до 30 листопада 2026 року.