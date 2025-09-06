Водоспад Тоднау (Todtnau) є одним з найвищих і наймальовничіших водоспадів Німеччини. Загальна його висота ледь-ледь не досягає сотні метрів.

Це каскадна система у мальовничому однойменному містечку у регіоні Баден-Вюртемберг. 24 Канал із посиланням на Hochschwarzwald та visitacity розповість про неї докладніше.

Величний гігант у Чорному лісі: що варто знати про водоспад Тоднау?

Водоспад Тоднау – природний шедевр, що є частиною знаменитого Чорного лісу (Schwarzwald). Він розташований на висоті від 600 до 1386 метрів над рівнем моря у долині Візенталь біля підніжжя гори Фельдберг – найвищої у Чорному лісі (1493 метри). І це таки ідеальне місце для любителів природи, яке поєднує гірські краєвиди, густі ліси та свіже повітря.

Водоспад утворює річка, яка падає каскадами з 5 рівнів, найвищий з яких сягає 60 метрів. До слова, це один з найвищих окремих ступенів у німецьких низькогір'ях. При цьому шлях до водоспаду нескладний – від парковки в містечку веде стежка на півтора кілометра, доступна навіть для сімей з дітьми.

Уздовж маршруту є зручна інфраструктура – дерев'яні мостики, оглядові майданчики, інформаційні таблички про флору і фауну. Там є на що подивитися завжди – влітку водоспад оточений зеленню, а взимку замерзає, перетворюючись на крижану скульптуру, привабливу для фотографів.

Зауважмо, і саме місто Тодтнау відоме лижними трасами, велосипедними маршрутами та термальними джерелами. А водоспад є частиною Wasserfallsteig – туристичного шляху, що з'єднує кілька водоспадів регіону, завдовжки загалом у 11 кілометрів і з перепадом висот у 500 метрів.

Todtnau Waterfall – один з найвищих водоспадів Німеччини в серці Чорного лісу: дивіться відео Onedaytrips697

Відвідувачі можуть піднятися на оглядовий майданчик на висоті 120 метрів над водоспадом (сам Тоднау має 97 метрів) для панорамного виду. Вхід безплатний, але в сезон, це весна та літо, варто приїжджати рано, щоб бодай спробувати уникнути натовпу.

Також поруч – національний парк Шварцвальд, де можна побачити оленів, лисиць і рідкісних птахів. Для мандрівників з Фрайбурга чи Базеля шлях сюди займає годину. Тож якщо ви шукаєте спокій і силу природи, Todtnau Waterfall – must-visit у Німеччині.

Які ще гарні водоспади поруч із Тоднау варто відвідати?