Водоспад Бурбун, що лежить у мальовничому каньйоні річки Бобрівка, є справжнім відкриттям для мандрівників. Що відомо про цей водоспад розповідає 24 Канал.

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Що відомо про водоспад Бурбун

Водоспад нагадує райський куточок, як на обкладинці туристичних журналів. У цьому місці розташовується озеро з бірюзовою водою, яке утворює водоспад.

Вода в озері дзеркально чиста і прозора, але навіть влітку вона низької температури через те, що не прогрівається достатньо.

Ще більше чарівності цій локації додає унікальна природна властивість води змінювати колір залежно від температури повітря. Що холодніший Бурбун, то яскравішим стає бірюзовий відтінок озерця.



Водоспад Бурбун / Фото Дмитро Трофимчук

Деякі відвідувачі освіжаються в озері, попри те, що вода прохолодна. Також є сміливці, які наважуються стрибати у воду прямо з п'ятиметрової висоти чи пірсу.

Глибина озера зазвичай дозволяє такі розваги, але стрибати з висоти вкрай небезпечно.

Навколо озера простягаються густі дерева та чагарники, які дозволяють сховатися від сонця, коли на вулиці спека. Для мандрівників облаштовані лавки та столи, біля яких відпочивальники влаштовують пікніки.

Як добратися до водоспаду

Водоспад Бурбун розташовується неподалік села Лисець, що у Дунаєвецькій територіальній громаді Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

Це поряд з такими відомими туристичними маршрутами, як місто Кам'янець-Подільський чи Бакота.

Водоспад Бурбун на карті

Щоб потрапити до водоспаду варто їхати до міста Дунаївці, після чого через село Голозубинці до Лисця. Польова дорога, що веде до водоспаду, починається в кінці села Лисець.

Шлях до водоспаду варто долати пішки через мальовничий ліс із густими деревами та чагарниками.