Власниця готелю в Австралії відмовилась заселити щеплених туристів: сервіс Airbnb вже покарав її

Власниця сімейного готелю в штаті Вікторія в Австралії відмовилась заселити пару вакцинованих туристів. Причиною стали її власні забобони та необізнаність щодо щеплень від COVID-19.

Пара поскаржилась у сервіс Airbnb: там відреагували не одразу. Але наразі він тимчасово зупинив її діяльність.

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Інцидент у штаті Вікторія

Стів Кері зі своєю дівчиною забронював собі номер для відпочинку на південному сході Австралії, в штаті Вікторія. Подія трапилась кілька тижнів тому, до спалаху коронавірусу в Мельбурні. Під час заселення господиня запиталася туристів чи робили вони щеплення від COVID-19. Почувши ствердну відповідь – відмовила їм у заселенні.

Я не приймаю вакцинованих людей через відомості про побічні реакції. Вірус передається нещепленим людям і викликає у них нездужання. Це занадто ризиковано, мені потрібно захистити інших моїх гостей,

– пояснила власниця.

Пара обурилась та подала скаргу у сервіс Airbnb. Але замість підтримки та вибачень, представник компанії підтвердив, що дій власниці готелю є абсолютно правильними. Тоді Стів звернувся до журналістів, які надіслали повторний запит.

У Airbnb зайняли зовсім іншу позицію та заявили, що господарі житла не мають права відмовляти в заселенні щепленим туристам. Вони підкреслили, що "продовжують робити свій внесок в боротьбу з коронавірусом" та зупинили роботу готелю жінки.