Від шаблі Мазепи до пояса Усика: легендарну виставку Ukraine WOW тепер можна побачити онлайн

Культурні події все частіше виходять за межі звичних просторів, дозволяючи людям знайомитися з мистецтвом та історією у нових форматах. Саме так сталося і з виставкою Ukraine WOW, яка отримала онлайн версію.

Українську культуру та історію тепер можна досліджувати без прив'язки до місця. Виставку Ukraine WOW перевели у цифровий формат, тож відвідувачі з усього світу отримали доступ до її експозиції онлайн.

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Що відомо про онлайн-версію Ukraine WOW?

Ukraine WOW – це інтерактивна виставка, яка розповідає про Україну через понад сотню експонатів та десятки тематичних зон. Раніше вона працювала у просторі на 14-й колії Центрального залізничного вокзалу Києва з 26 вересня до 11 січня. Тепер віртуальні відвідувачі можуть оглянути експозицію онлайн: побачити шаблю гетьмана Івана Мазепи, чемпіонський пояс боксера Олександра Усика, ознайомитися з історіями українських воїнів, правителів, мислителів та митців.

Як виглядає виставка під час перегляду онлайн / скриншоти з платформи eMuseum

Також у цифровому форматі доступні інтерактивні зони, зокрема Тунель кохання та замерзлий ставок. Користувачі можуть пройти вікторину, прочитати матеріали українською та англійською мовами і дослідити виставку у будь-який зручний час.

Віртуальний тур створили на платформі eMuseum за підтримки Visa. Окрім цього, на сайті Visa доступна VR-версія виставки Ukraine WOW. За час роботи у Києві виставку відвідали понад 250 тисяч людей з усіх регіонів України та більш ніж 30 інших країн. Понад 50 тисяч відвідувачів змогли потрапити на неї безплатно, а понад 12 мільйонів гривень передали на підтримку музеїв та благодійних фондів.

За три з половиною місяці роботи Ukraine WOW не було ні дня, щоб нас не запитували, чи буде виставка подорожувати, чи відкриється за кордоном. Тепер кожен зможе побувати на Ukraine WOW,

– зазначили керівниці проєкту Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

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Вони також додали, що онлайн-відвідувачі зможуть побачити кримське золото, поле зі 110 тисяч колосків, статуетки "Оскар", BAFTA, "Євробачення", спортивні кубки та вагон злуки, у якому 1918 року УНР і ЗУНР підписали договір про об'єднання в одну соборну Україну.

Ukraine WOW стала простором, де українська спадщина ожила завдяки сучасним ідеям і технологіям. Тепер завдяки сучасним технологіям виставка доступна звідусіль, де б ви не були,

– прокоментувала віцепрезидентка Visa в Україні Тетяна Чорна.