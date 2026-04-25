Секретне місце: де на Закарпатті шукати водоспади, вода з яких нібито зберігає красу

Закарпаття повне несподіванок і цікавих місць – тут є розкішні замки, алеї сакур, високогірні озера, термальні води тощо. Та мало хто знає про Вишоватські водоспади – справжню приховану перлину регіону.

Більшість туристів ніколи не чули про Вишоватські водоспади, бо дістатися до них не так просто. Однак це мальовниче місце точно вартує уваги. Детальніше про нього розповідаємо з посиланням на IGotoWorld.

Що відомо про Вишоватські водоспади?

Вишоватські водоспади – це три водоспади, заховані посеред букових і смерекових лісів Закарпаття, між селами Вишоватий та Петрушів у Тячівському районі. Розташовані вони на потоці Вишований, який впадає у річку Тересва. Через віддаленість тут рідко зустрінеш туристів, а тому це тихе місце ідеальне для пішої мандрівки регіоном.

За даними у Вікіпедії, Великий Вишоватський водоспад має висоту 14 метрів, Середній – 10 метрів, а Малий – 2 метри. Побачити водоспади можна не завжди – у посушливу погоду вони пересихають. Найкраще спланувати мандрівку весною, коли тануть сніги, або у період осінніх дощів.

Найбільш вражає Середній Вишоватський водоспад, який спадає з повністю вертикальної стіни. Дістатися до нього найскладніше, але краєвиди точно того вартують. Великий водоспад унизу переходить у стрімкий схил і не має чіткого дна, як усі водоспади. У давнину місцеві використовували Великий водоспад, щоб спускати дерева з гір, через що його прозвали "Повзало".

За легендою, вода з Великого водоспаду володіє магічними здібностями – колись дівчата вмивалися нею, щоб зберегти свою вроду. А на Івана Купала саме тут шукали квітку папороті.

Зауважимо, що Вишоватські водоспади не є стрімкими – вода стікає повільно і в цьому їхня краса.



Середній Вишоватський водоспад / Фото Володимира Хв

Як дістатися Вишоватських водоспадів?

Автомобілем з Мукачева прямуйте дорогою Н09 до Тячева. За селом Бедевля треба повернути ліворуч на місцеву дорогу Т0728, яка веде до Вишоватого. Села можна дістатися і автобусом – спершу їхати до Тячева, а там пересісти на маршрути "Тячів – Широкий Луг", "Тячів – Усть-Чорна", "Тячів – Лопухів" або "Ужгород – Усть-Чорна" і попросити водія зупинити у Вишоватому.

Вже у самому селі прямуйте в кінець вулиці Перемоги. Як розповіли у Google Відгуках, справа під лісом буде місце для пікніка. Від нього треба триматися правого боку потічка і через 300 метрів можна побачити перший водоспад.

Де розташовані Вишоватські водоспади: карта

