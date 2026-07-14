Ця непопулярна європейська столиця з дешевими цінами може стати новим туристичним центром

Столиця Литви Вільнюс набирає популярності серед туристів, які вже відвідали розпіарені європейські міста і прагнуть побачити щось нове. Вільнюс має спокійну та розмірену атмосферу, красиву архітектуру і доступні ціни. На тлі переповненості інших міст він стає ідеальним напрямком для відпустки.

У першому кварталі 2026 року Вільнюс відвідало на 19% туристів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Детальніше про ціни, особливості і цікаві локації міста розповідає Travel Off Path.

Чому варто спланувати подорож у Вільнюс?

Вільнюс – це столиця і серце Литви. Місто наче застигло у середньовіччі, адже тут досі відчувається велич стародавньої Європи. Старе місто, яка належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є лабіринтом з вузьких брукованих вуличок, пастельних таунхаусів та храмів у стилі бароко.

Тут нема хаосу, який панує у країнах Західної Європи, а ймовірність кишенькового злодійства, на противагу Барселоні чи Риму, де завжди треба тримати свої речі при собі, низька. Центр міста дуже компактний, тож туристам не доведеться переплачувати за проїзд.

Ідеальний план на день – це просто гуляти старими вулицями. Розпочати прогулянку варто з Соборної площі, яка оточена історичними пам'ятками. Тут можна побачити Вільнюським кафедральний собор з білою дзвіницею та Палац великих князівств литовських, який є однією з найважливіших королівських резиденцій у Східній Європі.

Палац великих князівств литовських / Фото valdovurumai

На пагорбі над Старим містом височіє середньовічна вежа Гедиміна з червоної цегли. По інший берег річки Вільня є насправді унікальне місце – аристократичний район Ужупіс. Це яскравий район художників і митців, які колись навіть проголосили себе незалежною "Республікою Ужупіс" й написали Конституцію. Насправді Ужупіс не є окремою країною, але атмосфера тут геть інша – з графіті на стінах, химерними і яскравими кафе тощо.

Які ціни у Вільнюсі?

Попри зростання популярності, Вільнюс залишається однією з найдоступніших столиць Європи. Туристи можуть зупинитися у центрі, щоб економити на транспорті. Якщо таки доведеться скористатися автобусом, то квиток на 30 хвилин коштує близько 0,75 долара, а поїздка на таксі – 5 – 7 доларів. На тлі Парижу чи Лондона, де денний проїзний коштує 10 – 20 доларів, це взагалі копійки.

Повноцінний обід з напоями у Старому місті обійдеться у 15 – 20 доларів. У Вільнюсі обов'язково варто скуштувати традиційну литовську страву цепеліни – картопляні кульки наповнені м'ясом, які подаються зі сметаною і беконом.

Литовські цепеліни / Фото Depositphotos

Проживання у гостьовому будинку у Старому місті Вільнюса коштує 60 – 100 доларів за ніч. Або ж можна залишитися в готелі зі спа і сніданками, де триденне перебування коштуватиме 300 – 450 доларів.

Наразі Вільнюс залишається у тіні популярніших столиць Європи і саме у цьому його головна перевага. Для туристів, яким важливий спокій і автентичний досвід, це найкращий напрямок для подорожі.