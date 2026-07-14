В первом квартале 2026 года Вильнюс посетили на 19% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Подробнее о ценах, особенностях и интересных местах города рассказывает Travel Off Path.

Почему стоит спланировать поездку в Вильнюс?

Вильнюс – это столица и сердце Литвы. Город словно застыл в средневековье, ведь здесь до сих пор чувствуется величие древней Европы. Старый город, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет собой лабиринт из узких мощеных улочек, таунхаусов пастельных тонов и храмов в стиле барокко.

Здесь нет хаоса, царящего в странах Западной Европы, а вероятность карманных краж, в отличие от Барселоны или Рима, где всегда нужно держать свои вещи при себе, низкая. Центр города очень компактный, поэтому туристам не придется переплачивать за проезд.

Идеальный план на день – просто прогуляться по старым улочкам. Начать прогулку стоит с Соборной площади, окруженной историческими достопримечательностями. Здесь можно увидеть Вильнюсский кафедральный собор с белой колокольней и Дворец Больших князей Литовских, который является одной из важнейших королевских резиденций в Восточной Европе.

Дворец Больших князей Литовских / Фото valdovurumai

На холме над Старым городом возвышается средневековая башня Гедимина из красного кирпича. На другом берегу реки Вильня находится поистине уникальное место – аристократический район Ужупис. Это яркий район художников и творческих людей, которые когда-то даже провозгласили себя независимой "Республикой Ужупис" и написали Конституцию. На самом деле Ужупис не является отдельной страной, но атмосфера здесь совершенно иная – с граффити на стенах, причудливыми и яркими кафе и т. д.

Какие цены в Вильнюсе?

Несмотря на растущую популярность, Вильнюс остается одной из самых доступных столиц Европы. Туристы могут остановиться в центре, чтобы сэкономить на транспорте. Если все-таки придется воспользоваться автобусом, то билет на 30 минут стоит около 0,75 доллара, а поездка на такси – 5 – 7 долларов. По сравнению с Парижем или Лондоном, где дневной проездной стоит 10 – 20 долларов, это вообще копейки.

Полноценный обед с напитками в Старом городе обойдется в 15 – 20 долларов. В Вильнюсе обязательно стоит попробовать традиционное литовское блюдо цепелины – картофельные шарики, фаршированные мясом, которые подаются со сметаной и беконом.

Литовские цепелины / Фото Depositphotos

Проживание в гостевом доме в Старом городе Вильнюса стоит 60 – 100 долларов за ночь. Или же можно остановиться в отеле со спа и завтраками, где трехдневное пребывание обойдется в 300 – 450 долларов.

Пока что Вильнюс остается в тени более популярных столиц Европы, и именно в этом заключается его главное преимущество. Для туристов, которым важны спокойствие и аутентичный опыт, это лучшее направление для путешествия.