Вигода з катаклізму: на Канарах хочуть зробити активний вулкан туристичною пам'яткою

Виверження на Канарах стане "атракціоном". Про цю ідею повідомив міністр туризму Іспанії Рейес Марото. Він запропонував зробити вулкан туристичною пам'яткою.

Опозиція одразу розкритикувала ідею політика. Бо вважають, що треба зосередитися на ліквідації наслідків природного явища.

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Вулкан як принада

Міністр туризму Іспанії Рейєс Марото запропонував використати виверження вулкана для привернення туристів. Він заявив, що багато туристів хочуть насолодитися тим, що природа принесла в Ла-Пальму та назвав це "дивовижним видовищем природи".

Ідею Марото розкритикували опозиційні політики та місцеві ЗМІ. Вони порекомендували членам уряду зосередитися на вирішенні проблем, які створило природне лихо. Одна з депутаток закликала проявити трохи чутливості до трагедії. Наразі знищено понад 100 будинків та евакуйовано 10 тисяч людей.

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