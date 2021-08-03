Подорожувати до Іспанії ще легше: відразу три лоукостери запускають рейси до цієї країни

Іспанія є другим за популярністю туристичним напрямком у світі після Франції. Безліч мандрівників чекали на можливість подорожувати до цієї країни.

І це сталося! З 27 липня громадянам України відкрили в'їзд на території Іспанії. Тому авіакомпанії розпочали запускати рейси.

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Відразу три лоукостери мають намір відкрити рейси між Іспанією й Україною в серпні 2021 року

Vueling

Іспанська бюджетна авіакомпанія Vueling раз на тиждень – щосуботи, літатиме за маршрутом Київ – Барселона.

Найдешевший переліт на серпень в обидві сторони зараз коштує 390 євро і включає перевезення тільки ручної поклажі. Якщо пасажир хоче придбати квиток туди-назад з багажем – доведеться заплатити 466 євро.

Bees Airlines

Новий український лоукостер Bees Airlines планує в серпні запустити польоти з Києва до Аліканте. Як відомо, польоти здійснюватимуться два рази на тиждень – щопонеділка і п'ятниці.

Полетіти до Аліканте тільки з ручної поклажею можна буде за 4 000 в обидві, а від 5 400 гривень з багажем.

SkyUp

Наймасштабнішу польотну програму до Іспанії анонсувала українська авіакомпанія SkyUp. Вона хоче літати з Києва до Барселони, Аліканте і на Тенерифе.

За напрямком Київ – Барселона SkyUp хоче розпочати польоти з 21 серпня щосереди і суботи. Авіаквитки на вересень коштують від 6 000 гривень в обидва боки при виборі тарифу тільки з ручною поклажею і від 7 600 гривень з перевезенням багажу.

Вже з 22 серпня лоукостер може вийти на лінію Київ – Аліканте з перельотами у четвер і неділю. За 5 500 гривень можна придбати квитки в обидва боки тільки з ручною поклажею, а від 7 100 гривень – тариф з багажем.

Рейси Київ – Тенерифе плануються з 20 серпня щоп'ятниці. Вартість авіаквитків в обидві сторони з ручною поклажею у вересні від 11 400 гривень, при виборі тарифу з багажем – від 13 600.

Умови в'їзду до Іспанії

Довідка про щеплення або тест вимагається від усіх мандрівників віком від 12 років. При в'їзді туристу необхідно пред'явити один з документів:

Негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше за 72 години до в'їзду;

Швидкий тест, який має бути зроблений не раніше за 48 годин до в'їзду;

Довідка про одужання, якщо особа нещодавно перехворіла COVID-19.

Також усі мандрівники повинні перед приїздом заповнити форму санітарного контролю на порталі МОЗ Іспанії та отримати QR-код для всіх наступних процедур під час проходження контролю.

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