Подорож за копійки: яка країна стала найдешевшою для туристів

Камбоджа здатна вразити туристів / Фото Pexels
Камбоджа посіла перше місце в рейтингу компанії Skyscanner серед найдоступніших країн для відпустки з низьким бюджетом.
Як пише 20minutos, Камбоджа поєднує доступні ціни з великою кількістю вражень для мандрівників, які хочуть побачити більше, не витрачаючи зайвого. У країні справді можна знайти недороге житло та їжу, а сама подорож легко складається в маршрут із храмами, містами й узбережжям.
Чим приваблива Камбоджа для бюджетної мандрівки?
Окрім низьких витрат, країна захоплює різноманіттям. Тут в одному маршруті поєднуються археологія, культура, природа і пляжний відпочинок, тому Камбоджа підходить і для тих, хто їде за новими враженнями, і для тих, хто просто шукає доступний напрямок.
Найвідомішою пам'яткою країни вважають храмовий комплекс Ангкор, внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут розташований Ангкор-Ват – один із найбільших релігійних монументів у світі, а поруч туристи часто відвідують храм Байон із кам'яними обличчями та Та Пром, де руїни буквально обплетені корінням дерев.
У Камбоджі можна знайти комфортні кімнати приблизно за 15 – 25 євро за ніч, а місцеві страви коштують лише 3 – 4 євро. Це робить країну особливо цікавою для тих, хто планує довгу мандрівку без великих витрат.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Що подивитися в Сіємреапі та на озері Тонлесап?
Сіємреап зазвичай стає головною базою для поїздок до Ангкора. Місто живе своїм ритмом: тут працюють ринки, ресторани, кав'ярні та торгові вулиці, а ввечері особливо людно на Паб-стріт.
Для глибшого занурення в історію варто також зазирнути до Національного музею Ангкора і побачити виступи з традиційним танцем апсара.
Неподалік розташоване озеро Тонлесап – найбільше прісноводне озеро Південно-Східної Азії. Воно відоме рибальськими поселеннями та громадами, що мешкають у будинках на палях, а човнова прогулянка дозволяє побачити, як живуть місцеві, зокрема в Кампонг Пхлуку.
Відвідувачам тут часто радять не поспішати, адже саме поєднання архітектури, щоденного життя та природи створює найяскравіше враження від цього регіону. Камбоджа вміє дивувати не лише масштабом пам'яток, а й атмосферою спокійної, неквапної подорожі.
Чим запам'ятовуються Пномпень і південне узбережжя?
Столиця Пномпень відкриває інший бік країни – більш урбаністичний і контрастний. Тут поруч існують ринки, буддійські храми та колоніальні будівлі, а серед головних локацій для туристів – Королівський палац, Срібна пагода і Національний музей.
Разом із тим місто зберігає й складну історичну пам'ять. Саме тут розташовані Музей геноциду Туол Сленг і поля смерті Чоенг Ек, пов'язані з періодом режиму "червоних кхмерів".
На півдні Камбоджа змінює настрій і пропонує зовсім інший формат відпочинку. Острови Ко Ронг і Ко Ронг Самлоем відомі білими пляжами, бірюзовою водою та тропічною рослинністю, де мандрівники можуть плавати, займатися снорклінгом, каякінгом або просто відпочивати біля моря.
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