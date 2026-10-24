Українці до такого не готові: усе про ціни й пікантний нюанс термів у Закопаному

Більшість туристів їдуть у Закопане восени, щоб відпочити у термальних водах. Адже для хайкінгу вже холодно й мокро, а для катання на лижах ще зарано. Найпопулярнішим відпочинковим комплексом є Termy Zakopanski, який розташований в самому центрі міста. Детальніше про нього розповів УНІАН.

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Що треба знати про відпочинок у Закопанських термах?

Termy Zakopanski – це щось середнє між аквапарком і купальнями. Воно ідеально підійде, щоб розслабити м'язи і відпочити після катання на лижах чи підйому у гори. Працює комплекс цілий рік, але ціли відрізняються залежно від сезону. Влітку і взимку відвідування термів дорожче, а навесні і восени – дешевше.

У низький сезон для відвідувачів навіть передбачені спеціальні пропозиції, які дозволяють зекономити. Наприклад, "Щасливі години терми+сауна" коштують всього за 59 злотих з людини, що в еквіваленті становить близько 680 гривень. Цей пакет передбачає 5 годин доступу до комплексу з 17:00 до 22:00. Доступ на цілий день коштує 153 злотих (1 760 гривень), а якщо купувати на сайті – від 129 злотих (1 485 гривень).

Закриті басейни комплексу / Фото Han

У Termy Zakopanski є басейни з термальними водами і гідромасажем, зони з джакузі, водні гірки, сауни, ресторани, соляна кімната, фітнес-зал тощо.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Закопанські терми / Фото Tomas Bibrlik

Рушники, халати й тапочки у вартість відвідування комплексу не входили, але їх можна було взяти в оренду за додаткову плату.

До якого нюансу не були готові українські туристи?

Є один нюанс відпочинку у Закопанських термах, до якого виявилися не готовими українські туристи. Річ у тому, що доступ в сауни можливий лише голяка. Відвідувачам сказали зняти купальники і дозволили залишити рушники, але це не означало, що інші люди в сауні також будуть прикриті. І хоча у саунах Західної і Північної Європи заведено ходити голяка, та українці не очікували побачити таке в консервативній Польщі. Сама сауна була невелика, тож туристам було некомфортно, коли зовсім поруч проходили голі чоловіки і жінки.

У душі роздягалень також не було ніякої приватності – жодних дверей чи шторки. Щоправда, душі були окремі для чоловіків і жінок. І хоча насправді такий формат є цілком прийнятним, та для декого це може стати несподіванкою. Особливо враховуючи те, що в Україні в загальних саунах у спа-комплексах не можна перебувати голим.

Водночас на загальне враження від відвідування Закопанських терм це не вплинуло й українці залишилися задоволеними.