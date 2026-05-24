Це стародавнє морське місто у Хорватії можна побачити за 3 тисячі гривень навіть у пік сезону

У пік сезону Хорватія перетворюється на один з найдорожчих пляжних напрямків Європи. Однак навіть у цій перлині Балкан можна відпочити не за всі гроші світу, якщо ретельно підійти до планування подорожі. Напрклад, є одне місто у Хорватії, куди з Польщі можна долетіти всього за 2700 гривень у дві сторони.

Дешеві авіаквитки у розпал сезону доступні у місто Задар на березі Адріатичного моря. Детальніше про саме місто і що тут можна побачити туристам розповідає 24 Канал.

Читайте також Це найбезпечніша країна для відпочинку на Карибах з пляжами, які нагадують рекламу Bounty

Що відомо про місто Задар?

Історія Задару тягнеться ще з 9 століття до нашої ери. Колись його заселяло іллірійське плем'я лібурнів – мореплавців і торговців, які активно використовували узбережжя Адріатики для обміну товарами. Уже тоді ця територія мала стратегічне значення завдяки своєму розташуванню між морем і внутрішніми регіонами Балкан.

Згодом сюди прийшли римляни, і місто перетворилося на важливий адміністративний і військовий центр. Саме в римський період Задар почав набувати рис класичного античного міста: з'явилися величні храми та базиліки, потужні оборонні стіни, частини яких збереглися до сьогодні.

Після занепаду Римської імперії місто неодноразово переходило з рук у руки. У різні історичні періоди тут панували візантійці, хорватські правителі, венеційці, угорці, а згодом – османи, габсбурги, італійці та інші сили, які боролися за контроль над Адріатичним узбережжям. Кожна з цих епох залишила свій слід – від оборонних фортець і церков до палаців і міської планувальної структури.

Нині Задар є важливим культурним центром північної Далмації та п'ятим за розміром містом Хорватії. Воно поєднує статус сучасного туристичного хабу з глибокою історичною спадщиною, яка відчувається буквально на кожному кроці.

Архітектура міста Задар / Фото Depositphotos

Де у Задарі є найкращі пляжі?

Задар пропонує ідеальне поєднання пляжного та міського відпочинку. Тут є галькові і піщані пляжі з усією необхідною для відпочинку інфраструктурою. Ось декілька з них:

Borik – найкращий пляж для сімей з дітьми. Тут є пологий захід у воду і дрібна галька;

Kolovare – найвідоміший міський пляж. Як пише Adriagate, він відзначений міжнародною нагородою "Блакитний прапор", яка є символом якості пляжу і чистоти води;

Diklo – більш спокійний пляж на півночі Задару;

Saharun – цей пляж розташований не в самому Задарі, а на острові Дугі-Оток. Дістатися його можна катамараном з порту Задару і це точно того вартує. Пляж славиться бірюзовою водою і незайманою природою.

Під час відпочинку у Задарі обов'язково варто відвідати сусідні острови Углян, Пашман та інші. Поїздка з порту не займе багато часу, але точно додасть нових вражень відпустці.

Неймовірний колір води на пляжі Saharun / Фото Depositphotos

Що побачити туристам у Задарі?

У Задарі на туристів чекає чимало красивої архітектури та мальовничих краєвидів. Як пише Lonely Planet, тут обов'язково треба:

відвідати Римський форум – комплекс руїн, які збереглися з 1 століття нашої ери;

послухати морський орган – унікальний інструмент, який вбудований у кам'яні щаблі набережної і при взаємодії хвиль та вітру видає мелодію;

відвідати візантійську церкву Святого Доната, кафедральний собор Святої Анастасії, церкву Святого Симеона;

побачити оригінальний монумент "Привітання сонцю";

прогулятися вузькими вулицями міста і повечеряти морепродуктами на набережній.

Скільки коштують квитки на літак у Задар?

Зазвичай на пік сезону вартість авіаквитків значно зростає, але ми маємо гарну новину – наразі можна купити квитки на середину липня від 2700 гривень.



Вартість перельоту у Задар з Польщі / Скриншот з kiwi.com

За даними ресурсу kiwi.com, переліт з польського міста Познань 14 липня у Задар і повернення у Вроцлав 21 липня коштує всього 2 700 гривень. Або ж можна летіти з Кракова, що значно ближче до українського кордону. Переліт обійдеться лише трошки дорожче – 3 600 гривень в обидві сторони. Щоправда, у вартість цих квитків не входить багаж.

Для тих, хто мріяв про відпочинок у Хорватії, це чудова можливість чимало зекономити на добиранні і провести теплі дні на узбережжі Адріатичного моря.