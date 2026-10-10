5 країн, в яких можна відпочити за 100 євро на день: ці напрямки знають не всі

Осіння подорож Європою не обов’язково має бути дорогою. У жовтні туристичний ажіотаж у багатьох містах спадає, а разом із ним з’являється більше можливостей знайти доступне житло та спокійно оглянути популярні пам’ятки.

До того ж восени можна насолодитися архітектурою, музеями та місцевою кухнею без літніх натовпів, пише Finance.ua. У деяких європейських країнах реально спланувати відпочинок з бюджетом до 100 євро на день.

Потрібно лише обирати відповідні напрямки, заздалегідь бронювати помешкання та віддавати перевагу громадському транспорту й місцевим закладам харчування.

У яких країнах можна відпочити до 100 євро на день?

Албанія

Підійде тим, хто хоче поєднати морські краєвиди з прогулянками старовинними містами. У жовтні вже не так тепло для відпочинку біля моря, проте можна провести час в цікавих місцях. Орієнтовний бюджет в цій країні – 55 – 95 євро на день.

Берат – історичне місто з білими будинками на схилах, вузькими вуличками та старовинною фортецею.

Гірокастра – місто кам’яних будинків, яке входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Бутринт – археологічний парк із залишками античного міста неподалік Саранди.

Тирана – столиця з площею Скандербега, музеями та жвавим районом Блок.

Румунія

Країна стане гарним вибором для тих, хто любить середньовічну архітектуру, замки та осінні гірські пейзажі. У Румунії можна організувати насичену подорож, поєднавши кілька міст. Орієнтовний бюджет – від 50 до 90 євро на день.

Серед найцікавіших місць:

Брашов – затишний історичний центр біля Карпат.

Замок Пелеш – розкішна королівська резиденція в горах поблизу Сінаї.

Сігішоара – середньовічне місто з кольоровими будинками та брукованими вулицями.

Бухарест – столиця з величним Палацом парламенту, Старим містом і просторими парками.

Угорщина

Будапешт восени приваблює архітектурою, краєвидами Дунаю і термальними купальнями. Місто можна досліджувати пішки, а частину витрат скоротити завдяки громадському транспорту. За ощадливого планування в Угорщині можна витратити до 100 євро на день.

Туристам тут радять побачити:

Рибальський бастіон – оглядовий майданчик з панорамою на парламент і Дунай.

Будайська фортеця – історичний район з палацом і старовинними вуличками.

Базиліка Святого Іштвана – одна з найвідоміших архітектурних пам’яток столиці.

Сентендре – невелике місто неподалік Будапешта з кольоровими будинками, галереями та затишними кафе.



Будапешт сподобається кожному туристу / Фото Pexels

Польща

Ця країна зручна для українців завдяки наземному сполученню та великому вибору міст для коротких поїздок. Тут можна побачити середньовічні площі, замки та музеї, не витрачаючи весь бюджет на транспорт. Орієнтовний бюджет – від 60 до 100 євро на день.

До найпопулярніших міст входять:

Краків – Ринкова площа, Вавельський замок і старовинний район Казімєж.

Вроцлав – мальовничі мости, Острів Тумський і бронзові гноми, розкидані містом.

Гданськ – історична набережна, старовинні фасади та Балтійське море неподалік.

Мальборк – величезний цегляний замок Тевтонського ордену.

Португалія

Країна дещо дорожча за інші напрямки цієї добірки, однак за умови раннього бронювання та помірних витрат можна наблизитися до бюджету в 100 євро. Особливо привабливим варіантом є осінь, коли можна гуляти містами без літньої спеки. Орієнтовний бюджет – від 75 до 120 євро.

До найцікавіших місць входить:

Лісабон – історичний район Алфама, оглядові майданчики і знаменита площа Комерції.Сінтра – казковий палац Пена й мальовничі парки серед пагорбів.

Порту – барвистий район Рібейра, міст Луїша І та краєвиди на річку Дору.

Кашкайш – прибережне місто з пляжами та прогулянковими маршрутами біля Атлантичного акеану.

Варто врахувати, що наведені суми є орієнтовними. Фактичні витрати залежать від дат, вартості житла, харчування та екскурсій.