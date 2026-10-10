К тому же осенью можно насладиться архитектурой, музеями и местной кухней без летних толп, пишет Finance.ua. В некоторых европейских странах вполне реально спланировать отдых с бюджетом до 100 евро в день.
Нужно лишь выбирать подходящие направления, заранее проводить бронирование жилья и отдавать предпочтение общественному транспорту и местным заведениям питания.
В каких странах можно отдохнуть за 100 евро в день?
Албания
Подойдет тем, кто хочет совместить морские пейзажи с прогулками по старинным городам. В октябре уже не так тепло для отдыха у моря, однако можно провести время в интересных местах. Ориентировочный бюджет в этой стране – 55–95 евро в день.
- Берат – исторический город с белыми домами на склонах, узкими улочками и старинной крепостью.
- Гирокастра – город каменных домов, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Бутринт – археологический парк с руинами античного города недалеко от Саранды.
- Тирана – столица с площадью Скандербега, музеями и оживленным районом Блок.
Румыния
Страна станет отличным выбором для тех, кто любит средневековую архитектуру, замки и осенние горные пейзажи. В Румынии можно организовать насыщенное путешествие, объединив несколько городов. Ориентировочный бюджет – от 50 до 90 евро в день.
Среди самых интересных мест:
- Брашов – уютный исторический центр у подножия Карпат.
- Замок Пелеш – роскошная королевская резиденция в горах недалеко от Синая.
- Сигишоара – средневековый город с разноцветными домами и мощеными улицами.
- Бухарест – столица с величественным Дворцом парламента, Старым городом и просторными парками.
Венгрия
Будапешт осенью привлекает архитектурой, видами на Дунай и термальными купальнями. Город можно исследовать пешком, а часть расходов сократить благодаря общественному транспорту. При экономном планировании в Венгрии можно потратить до 100 евро в день.
Туристам здесь рекомендуют посетить:
- Рыбацкий бастион – смотровая площадка с панорамой на парламент и Дунай.
- Будайская крепость – исторический район с дворцом и старинными улочками.
- Базилика Святого Стефана – одна из самых известных архитектурных достопримечательностей столицы.
- Сентендре – небольшой городок недалеко от Будапешта с разноцветными домами, галереями и уютными кафе.
Будапешт понравится каждому туристу / Фото Pexels
Польша
Эта страна удобна для украинцев благодаря наземному сообщению и большому выбору городов для коротких поездок. Здесь можно увидеть средневековые площади, замки и музеи, не тратя весь бюджет на транспорт. Ориентировочный бюджет – от 60 до 100 евро в день.
К самым популярным городам относятся:
- Краков – Рыночная площадь, Вавельский замок и старинный район Казимеж.
- Вроцлав – живописные мосты, Тумский остров и бронзовые гномы, разбросанные по городу.
- Гданьск – историческая набережная, старинные фасады и Балтийское море неподалеку.
- Мальборк – огромный кирпичный замок Тевтонского ордена.
Португалия
Страна несколько дороже других направлений из этой подборки, однако при условии раннего бронирования и умеренных расходов можно уложиться в бюджет в 100 евро. Особенно привлекательным вариантом является осень, когда можно гулять по городам без летней жары. Ориентировочный бюджет – от 75 до 120 евро.
К самым интересным местам относятся:
- Лиссабон – исторический район Алфама, смотровые площадки и знаменитая площадь Комерсиу. Синтра – сказочный дворец Пена и живописные парки среди холмов.
- Порту – колоритный район Рибейра, мост Луиша I и виды на реку Дору.
- Кашкайш – прибрежный город с пляжами и прогулочными маршрутами у Атлантического океана.
Стоит учесть, что приведенные суммы являются ориентировочными. Фактические расходы зависят от дат, стоимости проживания, питания и экскурсий.