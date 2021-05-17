Відпочинок у Єгипті в 2021 році: скільки треба буде заплатити за подорож

Єгипет – це популярна країна серед українців для відпочинку влітку. Щороку туди їхдить близько 15 мільйонів мандрівників. Зібрали інформацію, скільки треба буде заплатити за подорож у 2021 році.

Відпочинок у Шарм-ель-Шейху 2021

Середня температура у липні сягає 37 градусів, тому потрібно бути готовими до спеки. Найкраще планувати відпусткуна червень.

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Найпопулярніші курорти розташовані саме на узбережжі Червоного, а не Середземного моря, зокрема:

Шарм ель Шейх;

Хургада

Дахаб

Марса-Алам

Самостійна відпустка в Єгипті

Для перетину кордону Єгипту необхідно здати ПЛР-тести – найдешевше за 2 673 гривні у Києві, або ж по прильоту в аеропорт Єгипту за 90 доларів (2 500 гривень) за сім’ю.

Пунктом, з якого починатиметься мандрівка, ми обрали Київ. Усі розрахунки вказані за умов подорожі двох дорослих і двох дітей дошкільного та 12-річного віку.

На Skyscanner пропонують прямі чартерні рейси з Борисполя до Шарм-ель-Шейху загальною вартістю 55 528 гривень. До ціни вже включено валізи вагою до 23 кілограм. Виліт передбачено 1 червня, а повернення 11 червня.

Зверніть увагу! Ціни на чартерні рейси часто змінюються, ближче до вильоту можна знайти вигідніші пропозиції.

Житло у Єгипті

На сайті Booking пропонують варіант помешкання з 2 кімнатами недалеко від моря всього за 287 євро (9 550 гривень) за 10 ночей. Там є кондиціонер, власна кухня, кабельне телебачення та інтернет.

Витрати на помешкання у самостійній поїздці вказані за умов оренди двокімнатного житла у пішій доступності до моря за 10 ночей. У всіх закордонних варіантах відпочинку цього сезону потрібно враховувати необхідність самоізоляції протягом 14 днів або здачі ПЛР-тестів по поверненню в Україну.

Харчування в Єгипті

Продуктовий кошик на 10 діб для родини буде приблизно коштувати 50 євро (близько 1 690 гривень).



Відпочинок у Єгипті \ Photo by Mariam Soliman on Unsplash

Середній чек у ресторанах Шарм ель Шейху складає всього 5,50 євро (без урахування алкоголю, він тут відносно дорогий), що на сім’ю з чотирьох сягне близько 22 євро (740 гривень).

Витрати на харчування 1 690 гривень

Витрати на харчування з відвідуванням ресторанів: від 9 400 гривень

Розваги в Єгипті

Всі мандрівники хочуть побачити піраміди Гізи. Можна замовити екскурсію у місцевих гідів. Коштуватиме це від 45 доларів (1 250 гривень) з людини.



Піраміди у Єгипті \ Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Подорож до пірамід для сім’ї обійдеться приблизно у додаткових 5 тисяч гривень.

Всього за відпочинок у Шарм-ель-Шейху за умов самостійної мандрівки чартерним рейсом доведеться заплатити: близько 72 230 гривень.

доведеться заплатити: близько 72 230 гривень. Всього за відпочинок у Шарм-ель-Шейху за умов самостійної мандрівки літаком з пересадками доведеться заплатити: від 40 000 гривень.

Пакетний тур у Єгипет

Відпочинок у Єгипті популярний дешевими путівками. Відпочинок за допомогою туроператора у Шарм-ель-Шейху може коштувати від 40 800 гривень. До ціни варто додати поїздку до пірамід Гізи за додаткових 5 000 гривень.