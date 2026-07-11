Японія дуже дорога лише на перший погляд: скільки насправді коштує подорож країною

Багато туристів переконані, що Японія одна з найдорожчих країн для подорожей. Проте реальні витрати можуть приємно здивувати. Якщо грамотно планувати бюджет, можна жити комфортно, відвідувати популярні місця, куштувати місцеву кухню та отримувати яскраві враження без захмарних витрат.

Українська туристка danamaksimovaa поділилася у тіктоці власним досвідом подорожі Японією та розповіла, скільки витратила на основні категорії під час мандрівки. Вона показала, у скільки обійшлися житло, транспорт, харчування, розваги та відвідування популярних туристичних місць.

Скільки коштує житло та транспорт у Японії?

Однією з найбільших статей витрат під час подорожі є проживання. За словами туриста, ціни на житло коливалися від 45 до 75 доларів за ніч. Водночас діє проста закономірність: що далі від Токіо, то дешевше можна знайти помешкання. У середньому ніч у готелі обходилася приблизно у 65 доларів.

Не менш приємно здивував і громадський транспорт. Вартість проїзду в метро залежить від відстані та становить приблизно від 0,75 до 3,8 долара. Для пересування містом цього цілком достатньо, тому великі суми на транспорт витрачати не доводиться.

Скільки коштує подорожувати в Японії: дивитись відео

Найдорожчою транспортною витратою стає швидкісний потяг. Поїздка ним коштує від 90 до 130 доларів, однак за ці гроші можна буквально за дві години проїхати значну частину країни.

За що в Японії майже не доведеться платити?

Приємним відкриттям для туристів може стати велика кількість безкоштовних локацій. Під час подорожі можна відвідати численні парки, замки, храми та знамениті японські ворота, причому близько 90% таких місць не потребують оплати за вхід. Якщо ж хочеться урізноманітнити програму, є й цікаві платні розваги.

Наприклад, відвідування природних гарячих джерел у Беппу коштує близько 15 доларів. Похід до парку Нару обійдеться приблизно у 35 доларів, а квиток до одного з музеїв Токіо лише 3,5 долара. Охочі також можуть приміряти традиційне японське кімоно. Такий досвід коштує від 20 доларів на день.

Чи справді в Японії можна недорого смачно поїсти?

Японська кухня виявилася ще одним приємним сюрпризом. Особливо це стосується вуличної їжі, вибір якої, за словами туриста, надзвичайно великий. Серед улюблених страв: такоякі та рибний стрітфуд, які коштують від 1,2 до 4,4 долара.

Не менш популярними залишаються традиційні японські супи та локшина. Рамен, соба, удон, карі та інші страви можна знайти за 4 – 9 доларів. Водночас турист попереджає, що рамен досить жирний, тож це варто враховувати під час вибору страв.

Любителям суші теж є з чого обирати. У Японії їх продають на будь-який смак, а дві штуки можуть коштувати від 1,2 до 6 доларів. Цікаво, що іноді напої можуть виявитися дорожчими за їжу. Наприклад, чашка матчі може коштувати близько 4,4 долара, що в окремих випадках навіть перевищує вартість повноцінного перекусу.