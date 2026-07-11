Украинская туристка danamaksimovaa поделилась в тиктоке своим опытом путешествия по Японии и рассказала, сколько потратила на основные статьи расходов во время поездки. Она показала, во сколько обошлись проживание, транспорт, питание, развлечения и посещение популярных туристических мест.

Сколько стоит жилье и транспорт в Японии?

Одной из самых крупных статей расходов во время путешествия является проживание. По словам туристки, цены на жилье колебались от 45 до 75 долларов за ночь. При этом действует простая закономерность: чем дальше от Токио, тем дешевле можно найти жилье. В среднем ночь в отеле обходилась примерно в 65 долларов.

Не менее приятно удивил и общественный транспорт. Стоимость проезда в метро зависит от расстояния и составляет примерно от 0,75 до 3,8 доллара. Для передвижения по городу этого вполне достаточно, поэтому большие суммы на транспорт тратить не приходится.

Сколько стоит путешествовать по Японии: смотреть видео

Самой дорогой статьей транспортных расходов становится скоростной поезд. Поездка на нем стоит от 90 до 130 долларов, однако за эти деньги можно буквально за два часа проехать значительную часть страны.

За что в Японии почти не придется платить?

Приятным открытием для туристов может стать большой список бесплатных достопримечательностей. Во время путешествия можно посетить многочисленные парки, замки, храмы и знаменитые японские ворота, причем около 90% таких мест не требуют оплаты за вход. Если же хочется разнообразить программу, есть и интересные платные развлечения.

Например, посещение природных горячих источников в Беппу стоит около 15 долларов. Поход в парк Нару обойдется примерно в 35 долларов, а билет в один из музеев Токио всего 3,5 доллара. Желающие также могут примерить традиционное японское кимоно. Такой опыт стоит от 20 долларов в день.

Действительно ли в Японии можно недорого и вкусно поесть?

Японская кухня оказалась еще одним приятным сюрпризом. Особенно это касается уличной еды, выбор которой, по словам туриста, чрезвычайно большой. Среди любимых блюд: такояки и рыбный стритфуд, которые стоят от 1,2 до 4,4 доллара.

Не менее популярными остаются традиционные японские супы и лапша. Рамен, соба, удон, карри и другие блюда можно найти по цене от 4 до 9 долларов. В то же время турист предупреждает, что рамен довольно жирный, поэтому это стоит учитывать при выборе блюд.

Любителям суши тоже есть из чего выбирать. В Японии их продают на любой вкус, а две штуки могут стоить от 1,2 до 6 долларов. Интересно, что иногда напитки могут оказаться дороже еды. Например, чашка матча может стоить около 4,4 доллара, что в отдельных случаях даже превышает стоимость полноценного перекуса.