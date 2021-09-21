Відпочинок в Туреччині: яка середня вартість пакетного туру для українських туристів

Туреччина вважається найпопулярнішим туристичним напрямком серед українців. 2021 рік – не виняток.

Кількість мандрівників з України за 10 років зросла з 600 тисяч до більше як 1,5 мільйона. Значний стрибок відбувся у 2016-му й після.

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В скільки обходиться пакетний тур українському туристу

До 2016 року тур на одну особу був на рівні 450 доларів. Вже 2019 року цей показник опустився до 350 – 360 доларів.

Як не дивно, впродовж цього періоду кількість українських пакетних туристів значно збільшилася – з 550 до 850 тисяч. Тоді ж витрати на одну особу зросли до 416 доларів.

За 6 місяців 2021 року кількість українських туристів, які приїхали до країни за пакетними турами, перевищила показник 2019 року – 446 тисяч осіб,

– йдеться у повідомленні.

У зв'язку з пандемією витрати на пакетні тури на людину знизилися з 373 до 329 доларів.

Ціни на пакетні тури до Туреччини коштують у середньому від 9 000 – 12 500 гривень з людини, але не забувайте, що бувають і гарячі тури. До прикладу, 7-денний відпочинок у 4-зірковому готелі Belkon Hotel обійдеться лише у 6 300 гривень. Але ціни на гарячі тури постійно змінюються і їх швидко розкуповують.

Умови в'їзду до Туреччини

Туристу, зокрема українському, для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:

COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;

довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.

За даними Worldometer , станом на 21 вересня 2021 року в Туреччині виявлено 6 874 947 випадків зараження коронавірусом, з них 61 805 летальних.

Зауважимо, раніше Туреччина скасувала вимогу обов'язкового ПЛР-тестування для однієї категорії туристів.

Також турецькі готелі почали робити знижки повністю вакцинованим від COVID-19.