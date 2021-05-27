Безпечний відпочинок – понад усе: як влада Туреччини дбає про туристів в умовах COVID-19

Пандемія COVID-19 вже протягом 2 років диктує умови життя людям з цілого світу. Тепер для того, щоб поніжитись на сонці або просто відпочити, варто зважати й на безпеку, тому сфера туризму мусить пристосовуватися до нових правил.

У приїзді туристів значною мірою зацікавлена Туреччина. Цей напрямок є популярним серед українців, адже там можна знайти готель або апартаменти на будь-який смак і гаманець.

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Безпечний відпочинок – понад усе

У 2020 році, попри пандемію, Туреччину відвідали близько 1,5 мільйона українців. Цього року в країні очікують більше туристів – лише на тиждень прогнозують 326 рейсів.

Спершу для українців скасували ПЛР-тестування для відвідин країни. Однак для того, щоб туристи почували себе безпечніше, уряд запровадив обов'язкову безпекову сертифікацію усієї своєї туристичної інфраструктури.

Кожен об'єкт інспектується щонайменше 4 рази на місяць. Перед 2 перевірками ми попереджаємо власників, а от наступні 2 – раптові. Наші інспектори приходять і перевіряють повністю все,

– розповів міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.



Відпочинок у Туреччині / Фото Unsplash

Що робитимуть у випадку виявлення COVID-19

Попри серйозну роботу для гарантування безпеки гостей, у Туреччині готові подбати й про тих, хто раптово захворів на COVID-19 на курорті. Сертифікація безпечного туризму передбачає, що той, хто пропонує відпочинок, про всяк випадок повинен мати ізольовані номери.

Якщо у гостя з'являються скарги, схожі на симптоми, ми проводимо скринінг у готелі, а людей старшого віку транспортуємо у лікарню. Якщо симптомів нема, але є позитивний тест, ми ізолюємо людину. Однак коли симптоми з'являються, ми надаємо лікування,

– розповів заступник глави МОЗ Туреччини Толга Толунай.

За словами міністра культури та туризму країни, такі правила є обов'язковими, особливо в зонах відпочинку. Оператори й турецькі готелі мають окремий протокол дій.

У випадку захворювання на коронавірус, хворих обіцяють забезпечити їжею і лікуванням та навіть перенести дати їхнього повернення додому.

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У Туреччині гостей вже на порозі забезпечать усім необхідним – масками, дезінфекторами та іншим. Їх можна знайти у всіх готелях.

Вакцинація працівників туристичної сфери

Влада країни обіцяє до кінця травня вакцинувати усіх працівників туристичної галузі. Однак іноземців також закликають відповідально ставитись до свого здоров'я й не наражати на небезпеку тих, хто довкола.



В Туреччині є окремі правила для безпечного відпочинку / Фото Unsplash

Українців люблять в Туреччині

Консул України в Анталії Емір Рустамов радить не лише покладатись на комфортні обіцянки гостинних турків, але й самим розраховувати час і додаткові гроші на випадок зараження коронавірусом. Однак він підтвердив, що Туреччина дедалі більше розкриває обійми для Українців.

Майже всі якісні готелі наразі мають україномовні канали в переліку тих, які можуть подивитись туристи, тому з цим питанням ситуація стає кращою,

– розповів Емір Рустамов.

Однак в Туреччині й без телевізора у затишному номері справді є на що подивитись. Можна пройтися доріжками Перге – величними руїнами памфілійського міста з тисячолітньою історією в Анталії, послухати оперу просто неба, сидячи на кам'яних лавах театру в Аспендосі або просто вдосталь поплавати, позасмагати та скуштувати місцеві страви.