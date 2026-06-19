Мало хто знає, але у Туреччині є гірськолижні курорти: які ще цікаві напрямки приховує країна

Популярні турецькі курорти щороку приймають мільйони гостей, але справжня магія країни ховається на її незвіданих чорноморських берегах, засніжених схилах та у стародавніх містах. Мандрівники мають чудову нагоду відкрити для себе затишні куточки, де немає натовпу, а ціни та колорит приємно дивують.

Багато мандрівників прагнуть вийти за межі звичних маршрутів "все включено" та відкрити для себе автентичну культуру. Генеральний менеджер Агентства з просування та розвитку туризму Туреччини (TGA) Ісмаїл Бютюн зазначає в інтерв'ю для The Independent, що країна прагне не лише стати популярним напрямком для відпочинку впродовж усього року, а і заохотити туристів відкривати для себе різні регіони країни, а не обмежуватися лише кількома відомими курортами.

Дивіться також Туреччина для всієї родини: 4 сонячні напрямки, які варто обрати для відпочинку

Дика краса Чорного моря та затишок поблизу мегаполісів

Навіть відпочиваючи на популярних курортах, варто зробити крок убік. Наприклад, усього за годину їзди від галасливої Анталії розташований національний парк Кьопрюлю Каньйон – справжній рай для шукачів пригод із зіплайном, рафтингом, квадроциклами та джип-сафарі. А спокійне пляжне містечко Ак'яка лежить лише за 30 хвилин від туристичного Мармариса.



Парк Кьопрюлю Каньйон / фото Get Your Guide

Якщо ж ви шукаєте альтернативу Турецькій Рів'єрі з її Анталією, Мармарисом, Бодрумом, Кемером та Фетхіє, зверніть увагу на дике Чорноморське узбережжя. Тут на вас чекають тихі рибальські села, мальовничі приморські містечка, зелені пагорби та величні гори. Орендуйте авто та вирушайте звивистими дорогами повз стародавні фортифікації та безлюдні пляжі.

У портовому місті Самсун обов'язково завітайте на пляж Атакум – найдовший на чорноморському узбережжі Туреччини, де вирує життя та працюють чудові ресторани. А далеко на сході на висоті 1200 метрів на вас чекає скельний православний монастир Панагія Сумела, заснований ще у 4 столітті, який буквально зливається зі скелею.

Гірськолижний відпочинок та лижі за копійки на згаслому вулкані

Мало хто асоціює Туреччину з гірськолижним відпочинком, але тутешні схили не переповнені людьми, а ціни приємно шокують після Альп чи Скелястих гір. Денний скі-пас тут коштує менше ніж 26 доларів, а ситний обід обійдеться всього у якісь 13 доларів! Загалом у країні є близько 40 курортів та понад 60 вершин заввишки більше 3000 метрів.

Курорт Ерджієс / фото Canva

Найбільшим гірськолижним курортом є Ерджієс, розташований на однойменній найвищій горі Центральної Анатолії. Він пропонує 150 кілометрів трас, об'єднаних ультрасучасною мережею витягів. Якщо ж ви хочете поєднати зимовий спорт із прогулянками Стамбулом, усього за 200 кілометрів на південь від мегаполіса, біля міста Бурса, на вас чекає курорт Улудаг із чудовим вибором готелів та жвавих апре-скі барів.

Дивіться також Тепер історичні місця Туреччини відкриються у несподіваному світлі – буквально

Острівний рай з грецьким акцентом та виноробні традиції

Бажаєте втекти від натовпу на справжній острів мрії? Бозджаада в Егейському морі пропонує зовсім інший бік Туреччини. Замість гігантських готельних мереж тут на вас чекають затишні сімейні пансіони, тихі кафе та золоті піщані пляжі. На острові відчувається сильний грецький вплив, який відображається у середземноморській кухні колоритних таверн на брукованих вуличках.

Відпочинок на острові Бозджааза: дивитись відео

Сюди часто приїжджають заради місцевих виноробів, адже традиції виноробства на острові налічують століття. Окрім того, Бозджаада має багату історію: свого часу островом володіли фінікійці, перси, римляни, візантійці, венеційці та османи.

Таємниці найдавнішого календаря людства в Гьобеклі-Тепе

Для шанувальників археології обов'язковим пунктом є Гебеклі-Тепе. Ця загадкова пам'ятка на пагорбі в горах Гермуш на південному сході Анатолії приховує різьблені кам'яні колони, створені людьми епохи докерамічного неоліту між 9600 та 8200 роками до нашої ери. Це робить комплекс на 6000 років старшим за британський Стоунхендж!

Пам'ятка Гебеклі-Тепе / фото Canva

Влітку 2024 року вчені заявили, що ідентифікували тут найдавніший у світі календар, створений приблизно у 9000 році до нашої ери. Візерунки на колонах дозволяли спостерігати за сонцем, місяцем та сузір'ями, щоб відстежувати час і зміну пір року. Найближче місто до цієї унікальної локації – Шанлиурфа (або просто Урфа).

Це важливий релігійний центр, де варто відвідати комплекс мечетей Дергах, печеру Мевлід-і Халіль та фортецю на пагорбі Дамладжік із чудовим краєвидом на медові вапнякові будинки старого міста.

Гастрономічний шик в Урлі та еліксир довголіття на півострові Датча

Усього за 30 хвилин їзди від Ізміра розташоване чарівне приморське містечко Урла, затиснуте між густими лісами, оливковими гаями та Егейським морем. Сюди варто приїхати на кілька днів, щоб неспішно блукати ринком, пити турецьку каву та куштувати свіжу рибу.

Урла стрімко перетворюється на гастрономічну столицю, адже тут є все: від дегустаційних меню ресторанів із зірками Мішлен до крихітних кондитерських та нічних коктейль-барів. Завдяки сонячному клімату та глинистим ґрунтам тут процвітає виноробство, а спеціальний винний маршрут Urla Bağ Yolu проведе вас найкращими виноградниками регіону.

Якщо ж ви прагнете абсолютного спокою, вирушайте до селища Овабюкю на півострові Датча. Цей вузький півострів завдовжки 80 кілометрів на південному заході Туреччини оточений кришталевою водою та затишними пляжами.

Півострів Датча / фото TripAdvisor

Для любителів гірських походів ідеальним вибором стане національний парк Каз Даглари (гора Іда) на північному заході країни. Це царство зелені, холодних джерел, водоспадів та дикої природи на тлі бірюзового Егейського моря. Зупинитися можна в наметах або в готелях гірських сіл Чамлибел, Адатепе та Єшілюрт. Ця місцевість оспівана в "Іліаді" Гомера і вважається міфічною батьківщиною Зевса.