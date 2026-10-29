Будинок із "Зоряних війн" і готель у фортеці 13 століття: де шукати ці незвичайні місця

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Про незвичайні місця Тунісу, його культурну спадщину та будинок Люка Скайвокера, який використовували під час знімання "Зоряних війн", розповіло видання The Independent.

Чим особливий острів Джерба?

Джерба розташована біля південно-східного узбережжя Тунісу. Протягом тисячоліть острів перебував під впливом різних середземноморських культур. Це помітно в місцевій архітектурі, традиціях і повсякденному житті.

У головному місті острова, Хумт-Суці, туристи можуть прогулятися вуличками старої медини та відвідати ринки зі спеціями. Місцеві жителі розмовляють туніською мовою, яка поєднує арабські та французькі елементи, а також має впливи амазигської, італійської та мальтійської мов.

Атмосфера відпочинку на острові Джерба: дивитись відео

Білими будинками та звивистими вулицями Джерба нагадує іспанську Андалусію, проте туристів тут значно менше. У 2023 році ЮНЕСКО внесла острів до списку Всесвітньої спадщини, відзначивши традиційні поселення, мешканці яких навчилися пристосовуватися до нестачі прісної води та обмежених природних ресурсів.

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Познайомитися з їхнім способом життя можна в парку Explore Djerba. Там відтворили традиційний мензель – родинний маєток із внутрішнім двором, де вирощували овочі й фрукти та збирали дощову воду. Відвідувачам також демонструють місцеве ткацтво та гончарство.

Де побачити підземні оселі та будинок Люка Скайвокера?

Приблизно за 1,5 години їзди від узбережжя розташований регіон Дахар із посушливими пагорбами та долинами. Тут збереглися незвичайні підземні будинки амазигів – корінного народу Північної Африки, представників якого також називають берберами. Оселі облаштовували безпосередньо в скелях, щоб захиститися від високих температур.

Реальна локація з фільму "Зоряні війни" / фото TripAdvisor

За непоказними входами ховаються внутрішні двори та кімнати, вирізані в схилах. Частина родин досі живе в таких будинках, а деякі приймають туристів і пригощають їх домашнім хлібом, оливковою олією, медом та гострою пастою харисою. В окремих оселях можна навіть залишитися на ніч.

Неподалік розташований готель Sidi Driss, який став відомим завдяки кіно. Раніше це був звичайний житловий будинок, який використали для знімання двох фільмів "Зоряних війн". Саме він слугував декорацією для дому дитинства Люка Скайвокера. Ще одне місце, пов'язане з кіносагою, – це місто Татауїн. Його назва нагадує про планету Татуїн із фільмів режисера Джорджа Лукаса.

Готель Sidi Driss / фото TripAdvisor

Які стародавні споруди збереглися в регіоні?

На півдні Тунісу можна побачити ксари – це укріплені зерносховища, які будували вздовж стародавніх торговельних шляхів для зберігання запасів. Їхні комори з каменю та глиняної цегли утворюють багатоярусні конструкції, схожі на стільники. Деякі споруди отримали нове призначення.

Ксар-Улед-Солтан / фото Get Your Guide

Наприклад, Ксар-Улед-Деббаб, історія якого сягає 13 століття, нині працює як готель, ресторан і музей. У ньому облаштували кімнати з традиційними амазигськими килимами, а для гостей також доступний хамам. Варто звернути увагу і на село Шеніні, де стародавні кам'яні будинки розташовані просто на гірському схилі.

Хоча частина мешканців переїхала звідси в пошуках роботи, місцеві гіди, кафе та гостьові будинки допомагають зберігати історичну забудову й підтримувати громаду.

Над селом височіє біла мечеть Семи Сплячих. Із нею пов'язана легенда про 7 юнаків, які сховалися в печері від релігійних переслідувань, а прокинулися через багато століть. Різні версії цієї історії існують у християнській і мусульманській традиціях.

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