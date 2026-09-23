Як пише Express, йдеться про Спліт – найбільше місто Далмації на східному узбережжі Адріатики та другий за величиною міський центр Хорватії. Восени сюди приїжджає менше туристів, ніж у розпал сезону, тому місто стає спокійнішим, а його визначні місця комфортнішими для прогулянок.

Чим Спліт приваблює туристів восени?

Однією з головних переваг осінньої поїздки до Спліта є поєднання теплої погоди та можливості відпочивати біля моря. У вересні середня температура повітря тут становить близько 25 градусів. Море також залишається достатньо теплим для купання. У цей період температура води зазвичай тримається на рівні близько 23 градусів, тому охочі можуть без поспіху насолоджуватися пляжним відпочинком.

Атмосфера міста Спліт: дивитись відео

Ще одна особливість осіннього Спліта – це менша кількість відвідувачів. Після завершення пікового сезону місто стає просторішим і спокійнішим. При цьому пляжі залишаються доступними, а туристи можуть поєднати відпочинок біля моря з прогулянками історичними районами.

Серед популярних пляжів виділяється Бачвіце. Він розташований у центральній частині міста та достатньо просторий, щоб приймати понад 10 тисяч відвідувачів.

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Що подивитися в історичному центрі Спліта?

Спліт має історію, що налічує близько 1700 років. Однією з його головних пам'яток є палац Діоклетіана, який римський імператор наказав збудувати як свою резиденцію. Сьогодні територією палацу можна гуляти, розглядаючи старовинну архітектуру. Водночас це не просто музейний комплекс: у межах палацу розташовані численні будівлі, де досі живуть люди.

Історичний центр Спліта / фото Canva

Комплекс налічує приблизно 220 будівель, а його територія є домом для близько 3000 жителів. Вузькі звивисті вулиці ведуть до невеликих дворів, прихованих проходів, кафе та барів. Через це прогулянка палацом може перетворитися на своєрідну подорож крізь живу історію. Палац Діоклетіана також знайомий шанувальникам серіалу "Гра престолів", адже він був однією з локацій четвертого сезону.