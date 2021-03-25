Сейшельські острови відкрилися для туристів: нові вимоги

З 25 березня Сейшельські острова відкрили кордони для іноземних туристів. Влада скасувала карантин та вимогу вакцинних сертифікатів.

Канал RFI повідомляв, що з 95 тисячі населення країни отримали першу дозу вакцини 90%, а другу дозу – 39% людей. В країні використовувалися вакцини Sinopharm і AstraZeneca китайського виробництва.

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Тепер туристам не потрібно відбувати карантин. Потрібно буде здати ПЛР-тест на коронавірус перед поїздкою не раніше, ніж за 72 години до прильоту. Довідка має бути з лабораторії англійською мовою в паперовому вигляді з оригінальною печаткою.

Також туристи мають подати заяву для отримання обов'язкового медичного дозволу від департаменту охорони здоров'я Сейшел на сайті seychelles.govtas.com до місцевого департаменту туризму та до департаменту охорони здоров'я.

Подача заяви платна: мито для дорослого коштує 45 євро, для дитини до 12 років – 5 євро. На сайт треба завантажити паспортні дані, інформацію про рейс, місце проживання, результати тестування та медичну страховку. Термін розгляду заяви не перевищує шість годин.

Зупинятися туристи можуть у будь-якому з 538 сертифікованих готелів, а також мають дотримуватися соціального дистанціювання та маскового режиму.