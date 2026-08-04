У країни немає моря, але туристів стає дедалі більше: чим Сербія так приваблює мандрівників

Коли мова заходить про Балкани, більшість туристів насамперед згадує курорти Хорватії, Чорногорії чи Албанії. Водночас одна країна без жодного кілометра морського узбережжя останніми роками дедалі активніше привертає увагу мандрівників. Туристичний потік до Сербії стрімко зростає, а експерти вже називають її одним із найдинамічніших напрямків у світі.

Сербія, яка не має жодного кілометра морського узбережжя, стрімко набирає популярності серед туристів. За підсумками перших п'яти місяців 2026 року країна увійшла до десятки туристичних напрямків світу, що розвиваються найшвидше: кількість як внутрішніх, так і іноземних мандрівників зросла майже на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Startlap.hu. Тому на тлі стрімкого зростання популярності напрямку 24 Канал розповідає, чим Сербія може здивувати туристів, які локації не варто пропускати та у скільки обійдеться подорож.

Що подивитися у Сербії?

Попри невелику площу, Сербія пропонує доволі різноманітний відпочинок: від історичних міст і середньовічних фортець до виноробних регіонів і гірської природи. Найчастіше знайомство з країною починається у Белграді – столиці, розташованій на місці злиття Дунаю та Сави.

Атмосфера столиці Сербії влітку: дивитись відео

Однією з головних пам'яток міста є храм Святого Сави, який вважається одним із найбільших православних храмів у світі. Не менш популярною серед туристів є Белградська фортеця Калемегдан, звідки відкривається панорамний краєвид на дві річки. Після екскурсій мандрівники зазвичай вирушають до богемного кварталу Скадарлія або прогулюються набережною Сави, уздовж якої розташовані плавучі кафе, бари та ресторани.

Ще одним популярним напрямком є Нові-Сад, до якого від Белграда можна дістатися швидкісним потягом приблизно за 1 годину. Місто відоме добре збереженим історичним центром, площею Свободи, старовинними храмами та фортецею Петроварадин, яку часто називають "Гібралтаром на Дунаї". З її мурів відкривається один із найкращих краєвидів на місто та річку.

Атмосфера міста Нові-Сад: дивитись відео

Любителям гастрономічного туризму варто відвідати містечко Сремські Карловці, яке вважають серцем сербського виноробства. Тут працюють десятки сімейних виноробень, де можна продегустувати місцеві вина, зокрема бермет – це ароматне десертне вино, яке є традиційним саме для цього регіону.

Атмосфера міста Сремські Карловці: дивитись відео

#vojvodina #balkantravel #serbiatravel ♬ Olelole - Đorđe Balašević @the_balkanexplorer Sremski Karlovci , a picturesque town on the Danube , is known as a cultural and spiritual center of Serbia . It is home to the oldest Serbian high school (1791) and is famous for its baroque architecture ️, wine tradition , and rich history . The town is adorned with the beautiful Orthodox Cathedral and the Bishop’s Palace, a masterpiece of 19th-century architecture . Once the site of the 1699 Treaty of Karlowitz, this charming town remains a symbol of heritage and learning . #sremskikarlovci

А тим, хто хоче побачити природні красоти країни, рекомендують вирушити до національного парку Тара, Джердапської ущелини на Дунаї або каньйону Увац, відомого своїми звивистими меандрами та колоніями рідкісних білоголових сипів.

Коли найкраще їхати до Сербії?

Найкращим періодом для подорожі до Сербії вважається час із квітня до жовтня. Уже у квітні денна температура повітря зазвичай сягає близько 17 градусів, тому погода добре підходить для екскурсій та прогулянок містами. У травні та на початку червня країна стає особливо зеленою, хоча саме в цей період випадає найбільше опадів.

Для відпочинку у горах і пішохідних маршрутів найкраще обирати літо, коли температура повітря зазвичай тримається на рівні 25 – 27 градусів, однак у високогір'ї навіть у цей час можливі прохолодний вітер і короткочасні грози. Вересень і жовтень також вважаються вдалими місяцями для подорожей: спека спадає, починається сезон збору винограду, а у виноробних регіонах проходять дегустації та тематичні фестивалі.

Окремо варто звернути увагу на великі культурні події. У липні в Нові-Саді проходить музичний фестиваль EXIT, у серпні в містечку Гуча відбувається всесвітньо відомий фестиваль трубачів, а восени Белград приймає міжнародний музичний фестиваль.

Скільки коштує відпочинок у Сербії?

Сербія залишається одним із найдоступніших туристичних напрямків Європи, тому її нерідко обирають мандрівники, які хочуть побачити нову країну без дуже великих витрат. За даними Booking.com, проживання у готелях середнього класу для двох осіб у Белграді коштує в середньому 65 – 95 євро за ніч, тож десятиденна подорож обійдеться приблизно у 650 – 950 євро лише за проживання.

У Нові-Саді ціни дещо нижчі, близько 55 – 80 євро за ніч, а на популярному гірському курорті Златибор можна знайти варіанти від 45 євро за ніч. Харчування також залишається відносно недорогим. Повноцінна вечеря для двох у ресторані середнього рівня зазвичай коштує 25 – 40 євро, чашка кави близько 2 – 3 євро, а келих місцевого вина 3 – 5 євро.