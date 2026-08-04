Сербия, не имеющая ни одного километра морского побережья, стремительно набирает популярность среди туристов. По итогам первых пяти месяцев 2026 года страна вошла в десятку самых быстроразвивающихся туристических направлений мира: число как внутренних, так и иностранных путешественников выросло почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Startlap.hu. Поэтому на фоне стремительного роста популярности этого направления 24 Канал рассказывает, почему Сербия может удивить туристов, какие места не стоит пропускать и во сколько обойдется путешествие.

Что посмотреть в Сербии?

Несмотря на небольшую площадь, Сербия предлагает довольно разнообразный отдых: от исторических городов и средневековых крепостей до винодельческих регионов и горной природы. Чаще всего знакомство со страной начинается в Белграде – столице, расположенной на месте слияния Дуная и Савы.

Атмосфера столицы Сербии летом: смотреть видео

Одной из главных достопримечательностей города является храм Святого Саввы, который считается одним из крупнейших православных храмов в мире. Не менее популярна среди туристов белградская крепость Калемегдан, откуда открывается панорамный вид на две реки. После экскурсий путешественники обычно отправляются в богемный квартал Скадарлия или прогуливаются по набережной Савы, вдоль которой расположены плавучие кафе, бары и рестораны.

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Еще одним популярным направлением является Нови-Сад, до которого из Белграда можно добраться на скоростном поезде примерно за 1 час. Город известен хорошо сохранившимся историческим центром, площадью Свободы, старинными храмами и крепостью Петроварадин, которую часто называют "Гибралтаром на Дунае". С ее стен открывается один из лучших видов на город и реку.

Атмосфера города Нови-Сад: смотреть видео

Любителям гастрономического туризма стоит посетить городок Сремские Карловцы, который считается сердцем сербского виноделия. Здесь работают десятки семейных виноделен, где можно продегустировать местные вина, в частности бермет – это ароматное десертное вино, традиционное именно для этого региона.

Атмосфера города Сремские Карловцы: смотреть видео

А тем, кто хочет увидеть природные красоты страны, рекомендуют отправиться в национальный парк Тара, Джердапское ущелье на Дунае или каньон Увац, известный своими извилистыми меандрами и колониями редких белоголовых песчанок.

Когда лучше всего ехать в Сербию?

Лучшим периодом для поездки в Сербию считается время с апреля по октябрь. Уже в апреле дневная температура воздуха обычно достигает около 17 градусов, поэтому погода хорошо подходит для экскурсий и прогулок по городам. В мае и в начале июня страна становится особенно зеленой, хотя именно в этот период выпадает больше всего осадков.

Для отдыха в горах и пеших маршрутов лучше всего выбирать лето, когда температура воздуха обычно держится на уровне 25–27 градусов, однако в высокогорье даже в это время возможны прохладный ветер и кратковременные грозы. Сентябрь и октябрь также считаются удачными месяцами для путешествий: жара спадает, начинается сезон сбора винограда, а в винодельческих регионах проходят дегустации и тематические фестивали.

Отдельно стоит обратить внимание на большие культурные события. В июле в Нови-Саде проходит музыкальный фестиваль EXIT, в августе в городке Гуча совершается всемирно известный фестиваль трубачей, а осенью Белград принимает международный музыкальный фестиваль.

Сколько стоит отдых в Сербии?

Сербия остается одним из самых доступных туристических направлений Европы, поэтому ее нередко выбирают путешественники, желающие увидеть новую страну без слишком больших затрат. По данным Booking.com, проживание в отелях среднего класса для двух человек в Белграде стоит в среднем 65 – 95 евро за ночь, поэтому десятидневное путешествие обойдется примерно в 650 – 950 евро только на проживание.

В Нови-Саде цены несколько ниже около 55 – 80 евро за ночь, а на популярном горном курорте Златибор можно найти варианты от 45 евро за ночь. Питание также остается относительно недорогим. Полноценный ужин на двоих в ресторане среднего уровня обычно стоит 25 – 40 евро, чашка кофе около 2 – 3 евро, а бокал местного вина 3 – 5 евро.