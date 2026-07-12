На Пуерто-Ріко майже не побачиш американських прапорів: чим дивує батьківщина Bad Bunny

Бірюзова вода, тропічна природа та колоніальна архітектура – саме такими більшість уявляє Пуерто-Ріко. Проте за красивими листівковими краєвидами ховається чимало особливостей, які можуть стати несподіванкою для туристів.

Українська туристка varvarenchik побувала на Пуерто-Ріко та поділилася враженнями від подорожі. У своєму тіктоці вона розповіла про несподівані особливості острова, які найбільше запам'яталися їй під час відпочинку.

Чому Пуерто-Ріко виявилося зовсім не таким, як очікувала туристка?

Мандрівниця зізналася, що перед поїздкою була мало обізнана про Пуерто-Ріко. Зокрема, вона не знала, що це не окрема країна, а територія у складі Сполучених Штатів, тому для в'їзду сюди потрібна американська віза. Водночас, за її словами, на цьому схожість із континентальними США майже закінчується.

На острові переважно розмовляють іспанською мовою, а місцеві жителі не поспішають називати себе американцями. Знайомство з Пуерто-Ріко туристка розпочала із Сан-Хуана – столиці острова. Найбільше їй запам'яталися яскраві кольорові будинки, затишні кафе та готелі, а також особлива атмосфера старого міста.

Одним із найцікавіших місць став район Ла Перла, який вважається небезпечним для туристів. Саме тут свого часу знімали всесвітньо відомий кліп Despacito. За словами українки, фотографувати в Ла Перла заборонено. Проте під час прогулянки вона познайомилася з місцевими жителями, зав'язала з ними розмову, і ті дозволили зробити кілька світлин.

Що здивувало під час подорожі островом?

Оскільки Пуерто-Ріко є островом, досліджувати його туристи вирішили на орендованому автомобілі: дороги тут виявилися дуже хорошими. Також туристка скуштувала місцеву пінья коладу, яку називають однією з найкращих у світі.

Під час поїздки дівчина побувала приблизно на десяти пляжах. Майже всі вони були напівдикими та без великої кількості туристичної інфраструктури. Вона подорожувала у середині листопада, коли температура повітря сягала близько + 33 градусів, а вода прогрівалася до + 26 градусів. Водночас біля узбережжя часто виникають сильні течії. Через це на багатьох пляжах встановлені попереджувальні знаки, а плавати потрібно дуже обережно.

Як живе Пуерто-Ріко сьогодні?

Пуерто-Ріко має непросту колоніальну історію. Протягом кількох століть острів перебував під владою Іспанії, а після Іспано-американської війни 1898 року перейшов під контроль США. Попри це, він зберіг власну ідентичність. Більшість місцевих жителів розмовляють іспанською мовою, готують традиційні страви та підтримують тісний культурний зв'язок із країнами Латинської Америки.

Це помітно і в повсякденному житті. Американський прапор на Пуерто-Ріко майже не трапляється, натомість символіка острова та пам'ятники місцевим героям зустрічаються практично всюди. Особливе місце в культурі займає музика. Саме тут народилися всесвітньо відомі виконавці Daddy Yankee та Bad Bunny. Водночас через недостатнє фінансування окремі райони виглядають дещо занедбаними.

Проте ціни на житло приємно дивують: компанії вдалося орендувати будинок із більярдною всього за 90 доларів на добу. Ще одним несподіваним відкриттям стали дикі мавпи та папуги, які вільно живуть на острові. Ба більше, одна з мавп навіть поцупила у друзів туристки шльопанці просто з пляжу.

Під час подорожі українка також скуштувала одну з традиційних місцевих страв, яку готують із плантану – плоду, схожого на банан, але зі смаком, що більше нагадує картоплю. Його запікають і використовують для приготування різноманітних солоних страв.