Украинская туристка varvarenchik побывала в Пуэрто-Рико и поделилась впечатлениями от путешествия. В своем тиктоке она рассказала о неожиданных особенностях острова, которые больше всего запомнились ей во время отдыха.

Почему Пуэрто-Рико оказалось совсем не таким, как ожидала туристка?

Путешественница призналась, что перед поездкой мало знала о Пуэрто-Рико. В частности, она не знала, что это не отдельная страна, а территория в составе Соединенных Штатов, поэтому для въезда сюда нужна американская виза. В то же время, по ее словам, на этом сходство с континентальными США почти заканчивается.

На острове в основном говорят на испанском языке, а местные жители не спешат называть себя американцами. Знакомство с Пуэрто-Рико туристка начала с Сан-Хуана – столицы острова. Больше всего ей запомнились яркие разноцветные дома, уютные кафе и отели, а также особая атмосфера старого города.

Одним из самых интересных мест стал район Ла-Перла, который считается опасным для туристов. Именно здесь в свое время снимали всемирно известный клип Despacito. По словам украинки, фотографировать в Ла-Перле запрещено. Однако во время прогулки она познакомилась с местными жителями, завязала с ними разговор, и те разрешили сделать несколько снимков.

Что удивило во время путешествия по острову?

Поскольку Пуэрто-Рико – остров, туристы решили исследовать его на арендованном автомобиле: дороги здесь оказались очень хорошими. Также туристка попробовала местную пинья-коладу, которую называют одной из лучших в мире.

Во время поездки девушка побывала примерно на десяти пляжах. Почти все они были полудикими и без большого количества туристической инфраструктуры. Она путешествовала в середине ноября, когда температура воздуха достигала около + 33 градусов, а вода прогревалась до + 26 градусов. В то же время у побережья часто возникают сильные течения. Из-за этого на многих пляжах установлены предупреждающие знаки, а купаться нужно очень осторожно.

Как живет Пуэрто-Рико сегодня?

Пуэрто-Рико имеет непростую колониальную историю. На протяжении нескольких веков остров находился под властью Испании, а после Испано-американской войны 1898 года перешел под контроль США. Несмотря на это, он сохранил свою идентичность. Большинство местных жителей говорят на испанском языке, готовят традиционные блюда и поддерживают тесную культурную связь со странами Латинской Америки.

Это заметно и в повседневной жизни. Американский флаг в Пуэрто-Рико почти не встречается, зато символика острова и памятники местным героям встречаются практически повсюду. Особое место в культуре занимает музыка. Именно здесь родились всемирно известные исполнители Daddy Yankee и Bad Bunny. В то же время из-за недостаточного финансирования отдельные районы выглядят несколько запущенными.

Однако цены на жилье приятно удивляют: компании удалось арендовать дом с бильярдной всего за 90 долларов в сутки. Еще одним неожиданным открытием стали дикие обезьяны и попугаи, свободно обитающие на острове. Более того, одна из обезьян даже украла у друзей туристки шлепанцы прямо с пляжа.

Во время путешествия украинка также попробовала одно из традиционных местных блюд, которое готовят из плантана – плода, похожего на банан, но по вкусу больше напоминающего картофель. Его запекают и используют для приготовления разнообразных соленых блюд.