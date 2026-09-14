Редактор Business Insider Тімоті Мур розповів про власний досвід двотижневої подорожі до Португалії разом із чоловіком.

Які помилки туристи можуть зробити під час подорожі Португалією?

Приїхати надто рано та не продумати, де залишити багаж

Рейс пари прибув до Португалії о 9:45 ранку, після чого вони одразу вирушили до Порту. Однак туристи орендували квартиру без стійки реєстрації та можливості раннього заселення. У результаті їм довелося кілька годин ходити з багажем, перш ніж вони змогли залишити речі на зберігання. Відпочити після дороги вдалося лише ближче до вечора. Тому наступного разу мандрівники краще враховуватимуть час прибуття та умови заселення.

Провести в Лісабоні більше часу, ніж потрібно

Пара залишилася в Лісабоні на чотири ночі, хоча згодом вирішила, що для них достатньо було б двох. Мандрівникам сподобалися замок Сан-Жорже та кулінарний тур районом Альфама, проте вулиці міста були переповненими відвідувачами. До того ж під час їхньої поїздки частина музеїв була закрита на реставрацію.

Недостатньо часу залишити на долину Дору, Алгарве та маленькі міста

Саме про це туристи шкодували найбільше після завершення подорожі. Долина Дору справила на Тімоті Мура особливе враження. За два дні вони побували на кількох винних турах, але встигли відвідати лише Амаранте та Піньяо. В Алгарве пара зупинилася в Карвоейру, звідки їздила до сусідніх міст, зоопарку та вирушила на каяках до пляжу Бенагіл.

Однак мандрівники хотіли б провести більше часу на пляжі та присвятити більше уваги піших прогулянкам. Вони пройшли лише частину Стежки Семи Висячих Долин і зовсім не побували в Національному парку Пенеда-Жереш.

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Орендувати автомобіль без потреби

Спочатку туристи планували взяти машину для поїздок Алгарве, але скасували бронювання за день до отримання автомобіля. Мандрівник звернув увагу на ризиковані маневри, які бачив на португальських дорогах, і засумнівався, чи хоче сам керувати автомобілем. Але сервіси спільних поїздок виявилися для пари доступними та надійними. Завдяки цьому вони змогли пересуватися регіоном без витрат на оренду машини та пальне.

Взяти у валізу речі, якими не скористаєшся

Тімоті взяв кросівки та спортивний інвентар, плануючи тренуватися під час відпустки. Проте жодного разу ними не скористався. Через насичений маршрут і пагорби Португалії фізичної активності і без того було достатньо. Спортивне спорядження зайняло місце в багажі, яке можна було використати для одягу. У результаті під час двотижневої поїздки парі довелося двічі прати речі.

Забути необхідні ліки та взяти забагато святкового одягу

Мандрівники також не взяли із собою ліки від застуди. Ближче до кінця подорожі Тімоті захворів, тому медикаменти довелося купувати в аптеці. Окремо турист зазначив, що пара взяла забагато ошатного одягу. За їхніми спостереженнями, у Португалії навіть у хороших ресторанах люди одягалися досить невимушено. Тому кількох поло та ошатних шортів, на його думку, було б достатньо.

Попри допущені помилки, мандрівники залишилися задоволені поїздкою. Вони відзначили доброзичливість людей, красиву архітектуру та пейзажі, а також смачну їжу. Наступного разу пара планує врахувати цей досвід і змінити маршрут, щоб краще використати час у Португалії.